सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ा शिवाजी महाराज की पोशाक पहना शख्स,जबरदस्ती ID कार्ड चेक कर बोला-मराठी क्यों नहीं सीखा?

Verbal Clash Over Not Speaking Marathi: दिवाली के दौरान वसई किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की पोशाक में फोटोशूट करने आए एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही वह फोटोशूट कर रहा होता है, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और हिंदी में बात करने के लिए कहता है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच करीब डेढ़ मिनट तक जुबानी तकरार होती है.

'तू मराठी कब सीखेगा?' (Tu Marathi Kab Seekhega)

वीडियो में शख्स गार्ड से कहता है, 'मैंने तुम्हें हिंदी में सम्मान दिया, तो तुम महाराष्ट्र में मराठी बोल कर मुझे सम्मान दो.' गार्ड जवाब देता है कि वह दो साल से काम कर रहा है और फिर शख्स पूछता है, 'तो मराठी क्यों नहीं सीखी?' इसके बाद शख्स गार्ड का ID कार्ड चेक करता है, उसका नाम पढ़ता है और मराठी में बात करने लगता है. उसका तर्क था कि उसने फोटोशूट में कोई गलत काम नहीं किया है और शिवाजी महाराज की पोशाक पहनने के नाते उसे सम्मान मिलना चाहिए.'

वायरल वीडियो और सोशल मीडिया रिएक्शन (Dispute Over Not Speaking marathi)

Instagram पर @rdking500 ने यह Reel पोस्ट की. कैप्शन में लिखा, 'आज दिवाली के मौके पर वसई किले में फोटोशूट कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति हमें रोकने आया और मराठी न बोलने की बात करने लगा, जो हमारे वीरों का सम्मान नहीं करता, उसे ऐसे जवाब देना चाहिए.' वीडियो ने 1 दिन के भीतर 47 लाख से ज्यादा व्यूज, 3 लाख लाइक्स और 8 हजार से ज्यादा कमेंट्स बटोर लिए.

मिले-जुले रिएक्शन (Marathi Bolne Ko Lekar Vivad)

यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मिली-जुली प्रतिक्रिया दी. कुछ ने कहा, 'शिवाजी महाराज की पोशाक में खड़ा शख्स ने अच्छा सबक सिखाया.' वहीं कुछ ने कहा, 'भाषा को इतना बड़ा मुद्दा बनाना गलत है, हिंदी भी देश की बिंदी है.' इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर भाषा और सम्मान को लेकर बहस छेड़ दी है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा