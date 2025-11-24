'अगर सतर्क नहीं रहे तो मुंबई हाथ से निकल जाएगी...', राज ठाकरे का बड़ा बयान

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने आगामी मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यह चुनाव मराठी मानुस के लिए आखिरी साबित हो सकता है, अगर लापरवाही बरती गई तो मुंबई हाथ से निकल जाएगी.

राज ठाकरे ने कहा, 'आने वाले BMC चुनाव मराठी मानुस के लिए आखिरी होंगे. अगर हम सतर्क नहीं रहे तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी. उसके बाद हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे. मैं आपसे आग्रह करता हूं कि लापरवाह मत बनिए.'

'अपने आसपास सतर्क रहो...'

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में भाषण शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल इतना कहना चाहता हूं कि 'रात खतरनाक है, लापरवाह मत बनो. अपने आसपास सतर्क रहो. राजनीति जिस तरह बदल रही है, मतदाता सूची पर नजर रखो. यह देखना जरूरी है कि वोटर असली हैं या नकली.'

राज ठाकरे ने मराठी लोगों से अपील की कि वे सतर्क रहें और चुनाव प्रक्रिया पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि अगर मुंबई हाथ से निकल गई तो 'ये लोग तबाही मचा देंगे.'

जनवरी तक होने हैं BMC चुनाव

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव होना है. 2 दिसंबर को इन जगहों पर मतदान कराए जाएंगे. वहीं 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे. इसके अलावा बड़े शहरों के नगर निगम (जैसे मुंबई, पुणे, ठाणे आदि) के चुनाव जनवरी तक अंतिम चरण में कराए जाने की संभावना है. फिलहाल इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है.

बता दें कि यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो पिछले कई वर्षों से लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक इन्हें पूरा कराने की अंतिम समय-सीमा दी है. ये चुनाव तीन चरणों में कराए जाने की संभावना है, जिनमें राज्य भर के कुल 685 स्थानीय निकाय शामिल हैं.