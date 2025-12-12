कैसे आई इतनी बड़ी फॉल्ट कि थम गया इंडियो का पहिया? जांच के लिए कंपनी ने बनाई एक्सपर्ट्स की टीम

इंडिगो में बीते कुछ दिनों से चली आ रही दिक्कत अभी तक भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है. इंडिगो भी इस बात का पता लगाने में लगी है कि आखिर किस वजह से ये दिक्कत हुई है. यही वजह है कि इंडिगो ने बीते कुछ दिनों से चली आ रही है ऑपरेशनल गड़बड़ी की जांच और इसकी वजह का पता लगाने के लिए एक खास एक्सपर्ट टीम का गठन किया है. इस टीम में कई एक्सपर्ट को शामिल किया गया है. इंडिगो के बोर्ड ने चीफ अविशन एडवाइजर एलएलसी को जांच की जिम्मेदारी दी है. इस टीम का नेतृत्व कैप्टन जॉन इल्सन करेंगे, जिनके पास FAA, ICAO, IATA और कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस में 40+ साल का अनुभव है. यह टीम हाल की ऑपरेशनल डिसरप्शन की वजहों की स्वतंत्र और विशेषज्ञ जांच करेगी.

आखिर क्या है जांच का उद्देश्य

कहा जा रहा है कि इस जांच टीम को बनाने के पीछे का उद्देश्य ऑपरेशन में हुई गड़बड़ी की मुख्य कारणों की पहचान करना और सुधार के लिए नए अवसरों की तलाश करना है. इंडिगो बोर्ड द्वारा बनाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है. बोर्ड की मंजूरी के बाद जांच जल्द शुरू होगी.जांच पूरी होने पर विशेषज्ञ टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेगी.इंडिगो ने कहा कि यह कदम पारदर्शिता, सुरक्षा और संचालन में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है.

आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कुछ दिन पहले ही इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में 5% कटौती करने का निर्णय लिया है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो हर दिन करीब 2,200 उड़ानें चलाती है. अब इसमें से लगभग 110 उड़ानें रोज़ कम होंगी. अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एयरलाइन को इस बारे में बता दिया गया है और कौन-कौन सी उड़ानें कम की जाएंगी, इसकी सूची तैयार की जा रही है.

अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एयरलाइन को इस बारे में बता दिया गया था और कौन-कौन सी उड़ानें कम की जाएंगी, इसकी सूची तैयार की जा रही थी. सूत्रों के अनुसार जिन उड़ानों को कम किया जाना है, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, ताकि उन रूट्स पर कनेक्टिविटी पर कम से कम असर पड़े. आने वाले दिनों में और 5% उड़ानें कम करने का फैसला भी हो सकता है. यह इस पर निर्भर करेगा कि इंडिगो प्रतिदिन कितनी उड़ानें सही समय पर चला पाती है.

