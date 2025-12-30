विज्ञापन
विशेष लिंक

IndiGo ने बढ़ाया पायलटों का भत्ता, जानिए 1 जनवरी से कितने पैसे बढ़ाकर मिलेंगे

रात्रि संचालन (Night Operation) के लिए ज्‍यादा पायलट की तैनाती की जरूरत पर जोर देने वाले नए मानदंडों के तहत इंडिगो ने पायलट को दिए जाने वाले भत्तों में वृद्धि की है.

Read Time: 1 min
Share
IndiGo ने बढ़ाया पायलटों का भत्ता, जानिए 1 जनवरी से कितने पैसे बढ़ाकर मिलेंगे

देश में सबसे ज्‍यादा फ्लाइट्स ऑपरेट (विमान संचालन) करने वाली एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने अपने पायलटों का भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि लेओवर के लिए फ्लाइट के कैप्‍टन को अब 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये मलेंगे, जबकि फर्स्‍ट ऑफिसर्स को 1,000 की जगह 1,500 रुपये दिए जाएंगे. भत्ते में बढ़ोतरी के नियम नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे. इस फैसले से इंडिगो के 5,000 से ज्‍यादा पायलटों को मिलेगा.

रात्रि संचालन (Night Operation) के लिए ज्‍यादा पायलट की तैनाती की जरूरत पर जोर देने वाले नए मानदंडों के तहत इंडिगो ने पायलट को दिए जाने वाले भत्तों में वृद्धि की है.

खबर अपडेट हो रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IndiGo, IndiGo Flight, IndiGo Pilot Allowances, IndiGo Pilot, Allowances Issue
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com