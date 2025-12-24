देशवासियों को नए साल में 3 नई एयरलाइंस का तोहफा मिलने वाला है. केंद्र सरकार ने देश में 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने तीन प्रस्तावित एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया है. यानी अब इंडिगो, एयर इंडिया, स्‍पाइसजेट जैसी एयरलाइंस के अलावा हवाई यात्रा करने वाले करोड़ों लोगों के पास 3 नए ऑप्‍शन होंगे. कहा जा रहा है कि नई एयरलाइंस के आने के बाद एयरलाइंस की मनमानी पर ब्रेक लगेगा. 3 नई एयरलाइंस के आने से एविएशन सेक्‍टर में कंपटीशन बढ़ेगा और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा.

Over the last one week, pleased to have met teams from new airlines aspiring to take wings in Indian skies—Shankh Air, Al Hind Air and FlyExpress.



While Shankh Air has already got the NOC from Ministry, Al Hind Air and FlyExpress have received their NOCs in this week.



It has… pic.twitter.com/oLWXqBfSFU — Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 23, 2025

कौन-सी 3 नई एयरलाइंस होगी?

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्‍स पोस्‍ट में कहा कि पिछले सप्ताह उन्होंने तीन नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात की. उन्‍होंने पोस्‍ट में लिखा, 'पिछले एक हफ्ते में, भारतीय आसमान में उड़ान भरने की चाह रखने वाली नई एयरलाइंस, शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस की टीमों से मिलकर खुशी हुई. शंख एयर को पहले ही मिनिस्ट्री से NOC मिल चुका है, जबकि अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को इस हफ्ते NOC मिल गए हैं.

केंद्रीय मंत्री ने और क्‍या बताया?

राम मोहन नायडू ने कहा, 'केंद्र सरकार की नीतियों के कारण भारतीय एविएशन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन बाजारों में से एक है और मंत्रालय का प्रयास रहा है कि भारतीय एविएशन में ज्‍यादा से ज्‍यादा एयरलाइंस को बढ़ावा दिया जाए. उड़ान(UDAN) जैसी योजनाओं ने छोटे कैरियर जैसे स्टार एयर, इंडिया वन एयर, Fly91 वगैरह को देश के अंदर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है और आगे विकास की और भी गुंजाइश है.

नोएडा से उड़ान भरेगी शंख एयर की फ्लाइट

शंख एयर की फ्लाइट्स जल्‍द शुरू होने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी उड़ान भरेगी. एयरलाइन ने कहा है कि एयरलाइन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फुल-सर्विस एयरलाइन के तौर पर काम करने की योजना बना रही है. शंख एयर की 2026 की पहली तिमाही में उड़ान सेवाएं शुरू करने की योजना है. शंख एविएशन ने कहा कि उसके विमान वर्तमान में तकनीकी समीक्षा से गुजर रहे हैं और भारत में डिलिवरी के लिए तैयार किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश बेस्‍ड शंख एविएशन शंख एयर का संचालन करेगा. अगले 2-3 साल में कंपनी का लक्ष्य 20-25 फ्लाइट्स संचालित करने का है.

वहीं दूसरी एयरलाइन अल हिंद एयर, दिग्‍गज अलहिंद ग्रुप की है, जो ATR 72-600 टर्बोप्रॉप विमानों के बेड़े के साथ एक रीजनल एयरलाइन के रूप में लॉन्च करने की योजना बना रही है. ये एयरलाइन शुरुआत में दक्षिणी भारत में घरेलू रूट्स पर फोकस करेगी. एक अन्‍य एयरलाइन फ्लाई एक्सप्रेस भी भारतीय आसमान में उड़ान भरने को तैयार है.

