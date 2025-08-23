हिमाचल के मंडी जिले में एक नर्स ड्यूटी पर पहुंचने के लिए घर से निकली, लेकिन रास्‍ते में उनकी राह में एक उफनता नाला आ गया. ये महिला अपनी जान की परवाह न करते हुए इस उफनते नाले को लांघ गई. इस दौरान अगर उसका पैर फिसल जाता, तो वह पानी के तेज बहाव में बह सकती थीं. इस नर्स ने जिस तरह उफनते नाले पर छलांग गई, उसे देख ऋतिक रोशन की एक फिल्‍म 'कृष' का एक सीन याद आ गया. स्टाफ नर्स कमला के उफनते नाले को लांघते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इनके जज्‍बे को सलाम कर रहे हैं.

हिमाचल में इन दिनों मानसून की बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. लगातार हो रही बारिश से सभी नदी-नाले उफान पर हैं. ऐसे में लोगों को जान हथेली पर घर से बाहर निकलना पड़ रहा है. इस दौरान लोगों को काम पर जाने में कितनी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, इसकी आप कल्‍पना कर सकते हैं. ऐसे में जिला मंडी की चौहार घाटी की सुधार पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र सुधार में कार्यरत टिककर गांव की स्टाफ नर्स कमला देवी ने अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की मिसाल कायम की है.

ड्यूटी के लिए उफनती नदी भी पार कर गई नर्स



हिमाचल के मंडी जिले की चौहार घाटी में स्टाफ नर्स कमला देवी ने अपनी ड्यूटी के प्रति अनोखी मिसाल पेश की. बादल फटने से उफनते नाले और बह चुकी पुलियों के बावजूद उन्होंने जान जोखिम में डालकर छलांग लगाई और सुरक्षित पार करते हुए हुरंग गांव… pic.twitter.com/L1EXPVWe1U — NDTV India (@ndtvindia) August 23, 2025

सुधार स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ नर्स ने शुक्रवार की सुबह कठोग पंचायत के हुरंग नारायण देवता के गांव में वैक्सीनेशन के लिए अपनी ड्यूटी देने के लिए निकली, तो शिल्हबुधानी पंचायत के नालों में 20 अगस्त को बादल फटने से आई बाढ़ ने सभी पैदल चलने वाले पुलियों को बहा दिया था. ऐसे में लोगों को नालों से इधर से उधर पार करना मुश्किल हो रहा है. स्‍टाफ नर्स को भी ड्यूटी पर जाने के लिए उनफते हुए नाले को पार करना था. नर्स उफनते नाले को पार कर अपनी जान जोखिम में डाल कर देवता हुरंग नारायण के गांव पहुंचीं.

स्टाफ नर्स कमला देवी ने अपनी जान जोखिम में डालकर हुरंग गांव में वैक्सीन पहुंचाई. उन्होंने उफनती हुई शिल्हबुधानी खड़ को छलांग लगाकर पार किया, जो कि एक बहुत ही साहसिक और मानवता भरा काम है. उन्‍होंने एक बार फिर दिखा दिया कि घाटी के लोग सेवा के प्रति अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवाभाव के प्रति समर्पित रहते हैं.

ये भी पढ़ें :- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी आफत बनेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट