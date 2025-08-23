विज्ञापन
विशेष लिंक

नर्स के जज्‍बे को सलाम! रियल कृष है ये नर्स, ड्यूटी के लिए लांघ गई उफनता नाला

स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ नर्स ने शुक्रवार की सुबह कठोग पंचायत के हुरंग नारायण देवता के गांव में वैक्सीनेशन के लिए अपनी ड्यूटी देने के लिए निकली, तो शिल्हबुधानी पंचायत के नालों में 20 अगस्त को बादल फटने से आई बाढ़ ने सभी पैदल चलने वाले पुलियों को बहा दिया था.

Read Time: 3 mins
Share
नर्स के जज्‍बे को सलाम! रियल कृष है ये नर्स, ड्यूटी के लिए लांघ गई उफनता नाला
स्टाफ नर्स कमला ने उफनते नाले को कूदकर किया पार, फिर पहुंची डयूटी देने
  • हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्टाफ नर्स कमला देवी ने ड्यूटी पर पहुंचने के लिए उफनते नाले को पार किया.
  • 20 अगस्त को बादल फटने से शिल्हबुधानी पंचायत के नाले में बाढ़ आई और सभी पैदल पुलियां बह गईं.
  • नर्स कमला देवी ने जोखिम उठाकर कठोग पंचायत के हुरंग नारायण देवता के गांव में वैक्सीनेशन का कार्य पूरा किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मंडी:

हिमाचल के मंडी जिले में एक नर्स ड्यूटी पर पहुंचने के लिए घर से निकली, लेकिन रास्‍ते में उनकी राह में एक उफनता नाला आ गया. ये महिला अपनी जान की परवाह न करते हुए इस उफनते नाले को लांघ गई. इस दौरान अगर उसका पैर फिसल जाता, तो वह पानी के तेज बहाव में बह सकती थीं. इस नर्स ने जिस तरह उफनते नाले पर छलांग गई, उसे देख ऋतिक रोशन की एक फिल्‍म 'कृष' का एक सीन याद आ गया. स्टाफ नर्स कमला के उफनते नाले को लांघते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इनके जज्‍बे को सलाम कर रहे हैं.    

हिमाचल में इन दिनों मानसून की बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. लगातार हो रही बारिश से सभी नदी-नाले उफान पर हैं. ऐसे में लोगों को जान हथेली पर घर से बाहर निकलना पड़ रहा है. इस दौरान लोगों को काम पर जाने में कितनी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, इसकी आप कल्‍पना कर सकते हैं. ऐसे में जिला मंडी की चौहार घाटी की सुधार पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र सुधार में कार्यरत टिककर गांव की स्टाफ नर्स कमला देवी ने अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की मिसाल कायम की है.

सुधार स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ नर्स ने शुक्रवार की सुबह कठोग पंचायत के हुरंग नारायण देवता के गांव में वैक्सीनेशन के लिए अपनी ड्यूटी देने के लिए निकली, तो शिल्हबुधानी पंचायत के नालों में 20 अगस्त को बादल फटने से आई बाढ़ ने सभी पैदल चलने वाले पुलियों को बहा दिया था. ऐसे में लोगों को नालों से इधर से उधर पार करना मुश्किल हो रहा है. स्‍टाफ नर्स को भी ड्यूटी पर जाने के लिए उनफते हुए नाले को पार करना था. नर्स उफनते नाले को पार कर अपनी जान जोखिम में डाल कर देवता हुरंग नारायण के गांव पहुंचीं.

स्टाफ नर्स कमला देवी ने अपनी जान जोखिम में डालकर हुरंग गांव में वैक्सीन पहुंचाई. उन्होंने उफनती हुई शिल्हबुधानी खड़ को छलांग लगाकर पार किया, जो कि एक बहुत ही साहसिक और मानवता भरा काम है. उन्‍होंने एक बार फिर दिखा दिया कि घाटी के लोग सेवा के प्रति अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवाभाव के प्रति समर्पित रहते हैं.

ये भी पढ़ें :- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी आफत बनेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Himachal RAin, Himachal Monsoon Rain, Himachal Nurse
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com