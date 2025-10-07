दिल्ली में गुलाबी ठंड, केदारनाथ में बर्फ, गीजर ऑन... इस बार आ रही कड़ाके वाली ठंड

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके कारण पूरे उत्तर भारत में ठंड के मौसम का आगाज हो गया है. कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हुए ताजा हिमपात और निचले मैदानी इलाकों में बारिश के चलते घाटी के दिन के तापमान में भारी गिरावट आई है. पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी का असर अब दिल्ली-एनसीआर में भी साफ दिखने लगा है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश और बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में अचानक ठंड की एंट्री हो गई है. मौसम में आई इस तेज गिरावट से लोगों को अब गीजर ऑन करने की नौबत आ गई है, जो यह दर्शाता है कि गुलाबी ठंड अब जोरदार सर्दी में बदल रही है.

केदारनाथ, बदरीनाथ में भी बर्फबारी

पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में यह बड़ा बदलाव आया है, जहां एक ओर पहाड़ बर्फ की चादर से ढक गए है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरी है. इन क्षेत्रों में केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, औली और मुनस्यारी शामिल हैं. अक्टूबर की शुरुआत में ही सीजन की यह पहली बर्फबारी हुई है.

केदारनाथ में भगवान के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु इस अचानक हुई बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए. निचले इलाकों में हो रही बारिश के कारण पूरे प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है, जिससे पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई है.

मौसम विभाग का अलर्ट और प्रशासन की तैयारी

मौसम विभाग ने मंगलवार तक प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश जारी रहने और 4,000 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में और अधिक बर्फबारी होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. इस चेतावनी को देखते हुए, प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए हैं.

चमोली जिला प्रशासन ने पहले ही छह और सात अक्टूबर के लिए ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. अधिकारियों ने आम जनता और पर्यटकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने और पूरी सावधानी बरतने की अपील की है. तीर्थयात्रियों से विशेष रूप से कहा गया है कि वे अपने साथ गर्म कपड़े रखें और मौसम की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर पर्याप्त सावधानी बरतें.

हिमाचल प्रदेश में बर्फ की सफेद चादर

हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. सीजन की पहली बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है. अचानक आई इस बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोग अपने घरों के भीतर दुबककर बैठने को मजबूर हो गए हैं.

बर्फबारी से रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कुंजुम, तांदी, केलांग, उदयपुर और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं. सुबह होते-होते सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है और ठंडी हवाओं के थपेड़ों से बचने के लिए लोग घरों के अंदर दुबकने को मजबूर हो गए हैं.

कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ताजा हिमपात और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण सोमवार को घाटी में दिन के तापमान में भारी गिरावट आई. अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग जिले के सिंथन टॉप, गुलमर्ग के अफरवत, ज़ोजिला दर्रा, कुपवाड़ा के बंगस, गुरेज घाटी के राजदान दर्रा और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खबर है.