हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी आफत बनेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आनेवाले दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला व सिरमौर जिला में कई स्थानों पर शनिवार को भारी बारिश हो सकती है. शेष जिलों जिनमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा व सोलन जिला में बारिश का यलो अलर्ट रहेगा.

हिमाचल प्रदेश घूमने आए पर्यटकों व स्थानीय लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की है. सरकार ने सभी जिलो के डीसी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए है. 24 अगस्त को दो जिलों कांगड़ा व सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट है. जबकि शेष जिलों में किन्नौर, लाहौल स्पीति, सोलन, बिलासपुर व हमीरपुर के लिए कोई चेतावनी नहीं है. अन्यों में यलो अलर्ट दिया गया है. 25 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर जिलों में अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा. वहीं तीन जिलों बिलासपुर, हमीरपुर व चंबा में कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

उत्तराखंड में जमकर बरसेंगे बादल

उत्तराखंड के लिए 23 से 25 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 23 अगस्त को बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून के लिए अलर्ट जारी है. जबकि 24 अगस्त को देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 25 अगस्त को गढ़वाल हिल्स और नैनीताल बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. अन्य जिलों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. अलर्ट को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से इस दौरान घरों में ही रहने की अपील की गई है.

थराली में बादल फटने से भारी तबाही

उत्तराखंड के चमोली के थराली विकासखंड में देर रात बादल फटा है, जिससे भारी नुकसान हुआ है. चमोली जिले के थराली विकासखंड में शुक्रवार देर शाम से मूसलाधार बारिश हो रही है. इसी कारण देर रात अचानक बादल फट गया. इस प्राकृतिक आपदा से थराली के कोटडीप, राड़ीबगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपडो, सगवाड़ा समेत कई इलाकों में व्यापक नुकसान हुआ है. स्थिति यह है कि दुकानों और मकानों में मलबा घुस गया है तथा कई वाहन मलबे में दब गए हैं.

बताया जा रहा है कि चेपडो में बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की सूचना है. इसके अलावा, सगवाड़ा गांव में 20 वर्षीय युवती के मलबे में दबने की खबर मिली है. वहीं, नगर पंचायत थराली के कोटडीप में दुकानों और मकानों को भारी नुकसान हुआ है.

राड़ीबगड़ में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के आवास और नगर पंचायत अध्यक्ष के घर में भी मलबा घुस गया है, जिससे दीवारें टूट गईं और भारी क्षति हुई. कई बाइक और अन्य वाहन भी मलबे की चपेट में आ गए हैं.

जलभराव बना मुसीबत

दूसरी और रुड़की में देर रात हुई बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है. कई इलाकों में जलभराव से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली- देहरादून हाईवे पर देखने को मिला, जहां जलभराव होने के कारण वाहन रेंग-रेंग कर चलते रहे हैं. शहर की कई इलाकों में जलभराव होने से घरों तक पानी पहुंच गया है. जिससे नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई.