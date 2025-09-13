मध्‍य प्रदेश के ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम रोड पर शुक्रवार को एक महिला नंदिनी को उसके लिव-इन पार्टनर अरविंद परिहार ने गोलियों से भून दिया. ये पहला मौका नहीं था, जब अरविंद ने नंदिनी को मौत के घाट उतारने की कोशिश की हो. लगभग 10 महीने पहले भी अरविंद ने नंदिनी पर जानलेवा हमला किया था. लेकिन तब वह किस्‍मत से बच गई थी. लेकिन इस मर्डर केस में कई सवाल खड़े हो रहे हैं. अगर 10 महीने पहले अरविंद ने नंदिनी पर हमला किया था, तो फिर वे दोनों एक साथ क्‍यों रह रहे थे? नंदिनी आखिर क्‍यों अरविंद के साथ लिव-इन में रहने लगी, जबकि वह पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बच्‍चा भी था? नंदिनी मर्डर केस में अभी कई राज खुलने बाकी हैं.

लिव-इन में रहने के लिए किया मजबूर!

ग्‍वालियर पुलिस ने बताया कि अरविंद और नंदिनी का रिश्‍ता काफी पुराना था. हालांकि, दोनों की एक-दूसरे से शादी नहीं हो पाई थी. लेकिन अरविंद शादी के बाद भी नंदिनी को भूल नहीं पाया था. ऐसे में 'साम दाम दंड भेद' के जरिए अरविंद ने नंदिनी को अपने साथ लिव-इन में रहने के लिए मजबूर कर लिया था. लेकिन सवाल उठाता है कि जब नंदिनी और अरविंद लिव-इन में रहन रहे थे, तो फिर उसने ये खौफनाक कदम क्‍यों उठाया? आखिर, क्‍यों नंदिनी को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया?

अरविंद के खिलाफ एक साल पहले दर्ज कराई थी FIR

पुलिस ने बताया कि शादी करने के बाद डेढ़ साल से दोनों लिव-इन में रह हे थे. लेकिन दोनों के बीच कहानी बहुत पहले से ही खराब हो गई थी. नंदिनी ने लगभग एक साल पहले अरविंद पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इसे लेकर नंदिनी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. नंदिनी ने पुलिस को दी गई शिकायतों में उसने बताया था कि अरविंद उसे और उसके परिवार को धमकियां देता है, परेशान करता रहता है. अरविंद की दोस्त पूजा सोशल मीडिया पर नंदिनी की फर्जी और अश्लील तस्वीरें व वीडियो वायरल करती थी.

कार से की थी कुचलने की कोशिश...

अरविंद किसी भी तरह नंदिनी को फिर हासिल करना चाहता था. उसने नंदिनी को धमकी दी थी कि अगर वह उसके पास वापस नहीं लौटी, तो उसे जान से खत्‍म कर देगा. नंदिनी ने जब अरविंद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, तब उसने जानलेवा हमला किया था. नंदिनी, उसका बेटे और मां जब पुलिस स्‍टेशन से लौट रहे थे, तब अरविंद ने उनको कार से कुचलने की कोशिश की थी. इस दौरान एक शख्‍स ने अरविंद की कार के आगे अपनी कार लगा दी थी, जिससे नंदिनी और उसका परिवार बच गया था. लेकिन इस बार अरविंद ने नंदिनी को मौत के घाट उतार दिया.

