सड़क पर लुढ़कता गया सिर, उसने उठाया और… अमेरिका में भारतीय मैनेजर की हत्या के वीडियो से दहल रहा दिल

US Crime: क्यूबा से काम करने अमेरिका आया यह आरोपी मृतक चंद्र मौली नागमल्लैया के साथ ही काम करता था और उसका आपराधिक रिकॉर्ड था. अब इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है.

सड़क पर लुढ़कता गया सिर, उसने उठाया और… अमेरिका में भारतीय मैनेजर की हत्या के वीडियो से दहल रहा दिल
हत्या के आरोपी की पहचान योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज के रूप में की गई
  • टेक्सास के डलास में 50 वर्षीय भारतीय मोटल मैनेजर चंद्र मौली नागमल्लैया की गंडासे से बेरहमी से हत्या की गई.
  • आरोपी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज मृतक के साथ काम करता था और उसका आपराधिक रिकॉर्ड था.
  • घटना के दौरान मृतक की पत्नी और बेटे ने हत्या रोकने की कोशिश की लेकिन आरोपी ने हमला जारी रखा.
अमेरिका के टेक्सास में 50 साल के एक भारतीय मोटल मैनेजर की उसकी पत्नी और बेटे के सामने ही हत्या कर दी गई. कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले चंद्र मौली नागमल्लैया की बेरहमी से हत्या करने वाला हत्यारे ने गंडासे से मारकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया. क्यूबा से काम करने अमेरिका आया यह आरोपी मृतक के साथ ही काम करता था और उसका आपराधिक रिकॉर्ड था. अब इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है.

यह घटना बुधवार, 10 सितंबर (स्थानीय समयानुसार) सुबह के वक्त डलास के डाउनटाउन सुइट्स मोटल में हुई. पचास वर्षीय चंद्रा नागमल्लैया इस मोटल में मैनेजर का काम करते थे. उनपर 37 साल के योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज ने गंडासे से बार-बार हमला किया गया.

मोटल का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है, जिसमें सफेद शर्ट पहने आरोपी को गंडासा लेकर नागमल्लैया का पीछा करते देखा जा सकता है. मदद के लिए नागमल्लैया की गुहार सुनकर उनकी पत्नी और 18 वर्षीय बेटे वहां आ गए, जिन्होंने कई बार हत्यारे को रोकने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कोबोस-मार्टिनेज ने उन्हें दूर धकेल दिया और हमला जारी रखा.

एक प्वाइंट पर नजर आया कि पीली शर्ट पहने नागमल्लैया का बेटा कहीं से बेसबॉल का बल्ला लाता है. लेकिन उस समय तक उसके पिता का शरीर बिना जान का दिखने लगता है, उसमें कोई हरकत नहीं होती. कोबोस-मार्टिनेज ने फिर नागमल्लैया की जेब से कुछ निकाला. उसके बाद गंडासे को उस समय तक चलाया जब तक कि उसका सिर उसके शरीर से अलग नहीं हो गया. जब नागमल्लैया की पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसपर आक्रामक हो गया. इस समय, नागमल्लैया के बेटा ने अपनी मां को घटनास्थल से दूर खींच लिया.

पुलिस ने कहा कि नागमल्लैया का सिर काटने के बाद, "संदिग्ध ने उसके सिर को पार्किंग स्थल में दो बार लात मारी और उसे उठाकर कूड़ेदान में ले गया और अंदर डाल दिया." पुलिस ने बताया कि एक फायर-रेस्क्यू ट्रक मौके पर पहुंचा और उसने देखा कि आरोपी अभी भी हाथ में गंडासा लिए हुए है और खून से लथपथ है. फिर उसका तब तक पीछा किया जब तक पुलिस अधिकारी ने उसे हिरासत में नहीं ले लिया.

बस इतनी सी बात पर कर दी हत्या

कोबोस-मार्टिन पर टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें गाड़ी चोरी और हमले के लिए गिरफ्तारी भी शामिल है. उसे अब गिरफ्तारी के बाद बिना बॉन्ड के रखा जा रहा है. दोषी पाए जाने पर उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास या मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है.

गुरुवार को पुलिस द्वारा जारी एक गिरफ्तारी हलफनामे से पता चला कि कोबोस-मार्टिनेज की मृतक के साथ बहस हुई थी. एक गवाह ने पुलिस को बताया कि वह आरोपी के साथ एक कमरे की सफाई कर रही थी. उस समय नागमल्लैया वहां आए और उनसे कहा कि वे वॉशिंग मशीन का उपयोग न करें क्योंकि वह टूटी हुई थी.

गवाह ने कहा कि कोबोस-मार्टिनेज नागमल्लैया से इस बात से नाराज हो गया कि वह सीधे उससे बात नहीं कर रहे थे. इसकी बजाय नागमल्लैया ने गवाह से कहा कि वह उनकी बात को ट्रांसलेट करके आरोपी को बताए. इस बात से नाराज आरोपी ने अपने पास से एक गंडासा निकाला और नागमल्लैया का पीछा करना शुरू कर दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

US Crime, Indian Killed In US, Indian Immigrant To US
