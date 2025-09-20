दिल्ली: किराये के मकान में युवती का क्षत-विक्षत शव बरामद, लिव-इन पार्टनर फरार

- मध्य दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में किराये के मकान से युवती का क्षत-विक्षत शव मिलने की घटना हुई है
- पुलिस का अनुमान है कि युवती की मौत तीन से चार दिन पहले हुई होगी और शव में बाहरी चोट नहीं पाई गई है
- मकान मालिक ने बताया कि पांच महीने पहले एक युवक-युवती ने खुद को विवाहित बताकर मकान किराये पर लिया था
मध्य दिल्ली के आनंद पर्वत स्थित किराये के एक मकान में शुक्रवार को एक युवती का क्षत-विक्षत शव मिला. पुलिस ने महिला की मौत में उसके सहजीवन साथी का हाथ होने की आशंका जताई है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार सुबह करीब 10 बजे नेहरू नगर इलाके में एक मकान में महिला का शव मिलने की सूचना मिली.
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'मौके पर पहुंची पुलिस ने लगभग 23-24 वर्ष की युवती का क्षत-विक्षत शव बरामद किया. शुरुआती जांच में अनुमान है कि उसकी मौत तीन-चार दिन पहले हुई होगी.'
अधिकारी के अनुसार, मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि करीब पांच महीने पहले एक युवक-युवती ने खुद को विवाहित जोड़ा बताकर मकान किराये पर लिया था. युवक पिछले चार दिनों से घर नहीं लौटा है.
पुलिस के अनुसार, युवती के शव पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं मिला है. शव को पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया है. फरार युवक की तलाश की जा रही है.(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
