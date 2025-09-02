गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास, बाढ़-ट्रैफिक बना जंजाल

Delhi NCR School Closed: दिल्ली एनसीआर में बारिश के कारण सड़कों पर लंबा जाम आफत बन गया है. हालातों को देखते हुए प्रशासन ने गुरुग्राम में फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है, साथ ही स्कूलों में फिजिकल क्लासेस को बंद कर ऑनलाइन क्लास ट्रांसफर किया गया है. 1 सितंबर को गुरुग्राम में 7 से 8 किलोमीटर तक लंबा जाम रहा, जिसकी वजह से लोग घटों जाम में फंसे रहे. स्टूडेंट्स को स्कूल जाने में परेशानी न हो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट कर दी गई है.
सोमवार को लगातार हो रहे बारिश के कारण 22 यूपी के 22 जिलों में अलर्ट जारी हो चुका है. वहीं कई जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं.
इन इलाकों में वॉटर लॉगिंग
सोमवार सुबह हुई बारिश के बाद गुरुग्राम के सिकंदरपुर, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स रोड और दिल्ली के मथुरा रोड, आईटीओ, लाजपत नगर जैसे इलाकों में पानी भर गया. जिससे रोजाना काम-काज पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. ऐसे में लोगों को गुस्सा भी फूट पड़ा. फिस जाने वाले लोगों को 10–15 मिनट का सफर तय करने में दो-दो घंटे लग गए. स्कूल बसें और कैब फंस गईं, जिससे बच्चों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ीं.
उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में स्कूल बंद
पिछले कई दिनों से जम्मू-कश्मीर में बारिश और बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं. कई इलाकों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है ऐसी स्थिति में 2 सितंबर को स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है.
कैसा रहेगा Delhi-NCR का मौसम
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली-एनसीआर में और लगातार बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में आम लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वे जलभराव वाले रास्ते से बचे और बिना काम के घर से बाहर न निकलें.
