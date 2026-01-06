इन राज्यों में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, कड़ाके की ठंड के कारण बढ़ाई गई विंटर वेकेशन

उत्तर भारत में जारी भीषण शीतलहर को देखते हुए कई राज्य ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं. राजस्थान में सरकार ने राज्य के 20 जिलों के स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां आगे बढ़ाई हैं. आदेशों के अनुसार, जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर, झालावाड़, श्री गंगानगर, अजमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, नागौर, डीग-कुम्हेर और राजसमंद में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूल अलग-अलग समयावधि के लिए बंद रहेंगे.

श्री गंगानगर में नर्सरी से कक्षा 5 तक के स्कूल 12 जनवरी और कोटा में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 6 जनवरी तक बंद रहेंगे. जयपुर में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 6 से 10 जनवरी तक छुट्टियां मिलेंगी, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे. बूंदी, बारां, दौसा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में भी इसी तरह के आदेश लागू किए गए हैं, जहां स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूल 7 से 8 जनवरी के बीच खुलेंगे.

संभल में सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पड़ रही भीषण ठंड, घना कोहरा और शीतलहर को देखते हुए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी शिक्षण संस्थानों को 14 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव द्वारा पहले ही 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था. इसके बावजूद जिले में कुछ सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और मदरसा संचालित स्कूलों में नियमित कक्षाएं चल रही थीं, जिसकी जानकारी प्रशासन को मिली थी. आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नर्सरी से कक्षा 8 तक किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधियां, ऑनलाइन कक्षाएं या अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे.

झारखंड में सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद

झारखंड में लगातार बढ़ रही ठंड, शीतलहर और घने कोहरे के कारण सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है. आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित), और निजी स्कूल 6 से 8 जनवरी तक बंद रहेंगे. यह आदेश प्री-नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों पर लागू होगा.

त्रिपुरा में बंद रहेंगे स्कूल

त्रिपुरा में अत्यधिक ठंड को ध्यान में रखते हुए 6 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी स्कूल (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी) बंद रहेंगे. शिक्षा (स्कूल) विभाग के अतिरिक्त सचिव राजीब दत्ता द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यभर में जारी अत्यधिक ठंड को देखते हुए किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 6 से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे.