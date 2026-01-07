विज्ञापन

यूपी से लेकर दिल्ली-हरियाणा और बिहार तक, जानें कहां कब खुलेंगे स्कूल

School Closed UP: देश के तमाम राज्यों में शीतलहर के कहर को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाया जा रहा है, 8वीं तक के स्कूलों को अगले एक हफ्ते के लिए बंद रखा जा रहा है.

School Closed Update: इन राज्यों में बढ़ गईं स्कूलों की छुट्टी

School Holiday: देशभर में शीतलहर जारी है, कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. खासतौर पर उत्तर भारत में कोल्ड वेव का अलर्ट है, जिसके देखते हुए प्रशासन की तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं. इसी बीच स्कूलों की छुट्टियों को भी बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है. यूपी के कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, वहीं बाकी कुछ राज्यों में भी स्कूल अगले एक हफ्ते तक बंद रहेंगे. आइए जानते हैं कि किन राज्यों में विंटर वेकेशन बढ़ चुका है और कहां कब स्कूल खुल रहे हैं. 

यूपी में कहां बढ़ीं छुट्टियां?

यूपी के कुछ जिलों में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं. बरेली में डीएम ने सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है, इसमें सीबीएसई से लेकर आईसीएसई बोर्ड और बाकी तमाम स्कूल शामिल होंगे. बरेली के अलावा पीलीभीत में भी 10 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा. लखनऊ में भी जिला प्रशासन ने 8 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया था. साथ ही शामली में भी 7 जनवरी तक स्कूल बंद रखे गए हैं. बाकी जिलों में 8वीं के बाद की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और प्री-बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही हैं. 

दिल्ली-एनसीआर में इस दिन खुलेंगे स्कूल

राजधानी दिल्ली में 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा, इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका था. वहीं एनसीआर की बात करें तो हरियाणा में भी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक छुट्टियां रखी गई हैं, जो बच्चों के लिए एक बड़ी राहत है. नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो यहां 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया है. 14 जनवरी तक छोटी क्लासेस के बच्चों को छुट्टी दी गई है, वहीं 8वीं के बाद के स्कूल  खुल चुके हैं. 

इन राज्यों में भी स्कूलों को रखा गया बंद

बिहार में भी भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद रखा जा रहा है. इसके अलावा ज्यादातर स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है. राजस्थान के जयपुर में भी 8 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखा गया है. झारखंड में भी 12वीं तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे. त्रिपुरा में 10 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है. 

