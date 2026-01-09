यूपी के इन जिलों में बढ़ाई गईं स्कूलों की छुट्टियां, शीतलहर और घने कोहरे के चलते स्कूल रहेंगे बंद

UP School Closed:विंटर वेकेशन के बाद अब देशभर में स्कूलों को एक बार फिर से खोला जा रहा है, ज्यादातर जगहों पर क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी हैं. हालांकि यूपी के कुछ जिलों में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 10 जनवरी तक छोटी क्लासेस के लिए स्कूल बंद रखे जाएंगे. इससे पहले भी यूपी में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई थीं. आइए जानते हैं कि किन जिलों में आदेश जारी हुआ है और अब स्कूलों को कब खोला जाएगा.

लखनऊ डीएम ने जारी किया आदेश

यूपी की राजधानी लखनऊ में डीएम की तरफ से स्कूलों को लेकर आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में साफ कहा गया है कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखा जाए. शीतलहर और घने कोहरे को इसकी वजह बताया गया है. साथ ही ये भी बताया गया है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे और 3 बजे तक चलेंगे.

परीक्षा पे चर्चा में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 4 करोड़ पार, पीएम मोदी ने कही ये बात

कानपुर में भी बंद रहेंगे स्कूल

लखनऊ की तरह कानपुर में भी 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है. तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को कहा गया है कि वो 8वीं तक के छात्रों को स्कूल न बुलाएं, वहीं 9वीं से 12वीं की क्लास चलती रहेगी. नोएडा यानी गौतमबुद्ध नगर में भी स्कूलों की तरफ से पेरेंट्स को यही मैसेज फॉर्वर्ड किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 8वीं तक के स्कूलों की 10 जनवरी तक छुट्टी रहेगी.

ज्यादातर जिलों में बंद हैं स्कूल

यूपी के शाहजहांपुर के अलावा कुछ जिलों में 8वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखा गया है. वहीं बदायूं, प्रयागराज और लखीमपुर खीरी समेत लगभग ज्यादातर जिलों में 10 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे. ठंड का कहर इसी तरह चलता रहा तो स्कूलों की छुट्टियां कुछ दिन और बढ़ाई जा सकती हैं. प्री-बोर्ड परीक्षाओं के चलते 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को लगभग हर जिले में खोल दिया गया है.

इन राज्यों में भी छुट्टियां

यूपी के अलावा बिहार और पंजाब में भी स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाया गया है. बिहार के कई जिलों में 8वीं तक के स्कूलों की 10 जनवरी तक छुट्टी है, वहीं पंजाब में सभी स्कूलों को 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी हुआ है. यानी पंजाब में 12वीं तक के स्कूल 14 जनवरी से खुलेंगे. राजस्थान के कई जिलों में भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं.