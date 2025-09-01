विदेशी छात्रों पर अमेरिका की सख्ती, जानें US के अलावा किन देशों में होती है सबसे अच्छी पढ़ाई

Best Foreign Country: कई स्टूडेंट्स इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं. कई बच्चों का सपना होता है कि वो अमेरिका में जाकर पढ़ाई करें. मगर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्टूडेंट्स के लिए एक नया नियम लागू कर सकते हैं. जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. स्टूडेंट वीजा धारकों के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक लिमिट तय करने का प्रस्ताव रखा है. अगर आप भी अमेरिका में पढ़ाई करने की सोच रहे लेकिन यहां जाना मुश्किल लग रहा है तो आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां पर आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं. जहां का एजुकेशन वर्ल्ड फेमस है.

यूनाइटेड किंगडम (UK)

यूके (Study In UK) के एजुकेशन सिस्टम को दुनियाभर में मान्यता प्राप्त है और यह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है. यहां के एकेडमिक प्रोग्राम बहुत ही शानदार है. यूके में ग्लोबल करियर है.

कनाडा (Canada)

कनाडा अपनी इंक्लुसिव एजुकेशन सिस्टम और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए फेमस है. यहां का एजुकेशन थोड़ा सस्ता है और छात्रों के लिए पर्मानेंट रेसिडेंस के रास्ते भी आसान हैं. कनाडा को अपनी डाइवर्सिटी और एकेडमिक स्टैंडडर्ड के लिए भी जाना जाता है.यहां पर इंडियन की जनसख्या काफी अच्छी है.

जर्मनी (Germany)

जर्मनी अपनी वोकेशनल एजुकेशन और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए फेमस है. यहां के कई पब्लिक यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन-फ्री या बहुत कम फीस पर शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे यह एक आकर्षक विकल्प बन जाता है.

ऑस्ट्रेलिया (Australia)

ऑस्ट्रेलिया एक स्टडी डेस्टिनेशन है. जहां हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन और एक वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ का कॉम्बिनेशन मिलता है. यहां की यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन पर बहुत ज़ोर देते हैं और छात्रों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करते हैं.

सिंगापुर (Singapore)

सिंगापुर एशिया का एक एजुकेशनल सेंटर बन गया है, जो अपने करिकुलम और STEM (विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) सब्जेक्ट में एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है. यहां की यूनिवर्सिटी विश्व रैंकिंग में टॉप पर रहती है.

