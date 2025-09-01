विज्ञापन

पहाड़ों और समंदर किनारे बसे स्कूल-कॉलेज, जहां बच्चे नहीं करते वापस घर जाने की जिद

Most Beautiful School and College: देश में ऐसे कई स्कूल और कॉलेज हैं, जो पहाड़ों की वादियों या समुद्र के किनारे बसे हैं. जहां पढ़ाई के साथ एडवेंचर, खेलकूद और कल्चरल एक्टिविटीज बच्चों को इतना आकर्षित करती हैं कि वे छुट्टियों में भी घर लौटना नहीं चाहते.

पहाड़ों और समंदर किनारे बसे स्कूल-कॉलेज, जहां बच्चे नहीं करते वापस घर जाने की जिद
नई दिल्ली:

Top Schools-Colleges Hill and Coastal Campus Life: भारत में कई ऐसे बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज हैं, जो पहाड़ों की खूबसूरत वादियों या समंदर के किनारों पर हैं. यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि ट्रेकिंग, वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर कैंप और सांस्कृतिक प्रोग्राम्स सबकुछ है. यही वजह है कि स्टूडेंट्स इन वादियों में इतना डूब जाते हैं या इस माहौल में इतना घुल-मिल जाते हैं घर जाने की जिद तक नहीं करते हैं. तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से स्कूल और कॉलेज हैं, जहां स्टूडेंट्स छुट्टियों में भी घर नहीं लौटना चाहते, तो इस आर्टिकल में देखिए पूरी लिस्ट.

लॉरेंस स्कूल, सनावर (The Lawrence School, Sanawar)

शिमला से करीब 60 किलोमीटर दूर बसा लॉरेंस स्कूल 1847 में बना था. यह भारत का बहुत पुराना और टॉप बोर्डिंग स्कूल है, जो पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स, माउंटेनिंग, मोरल वैल्यूज पर भी जोर देता है. ठंडी और हरी-भरी वादियां और ट्रेकिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज यहां के छात्रों को इतना आकर्षित करती हैं कि वे छुट्टियों में भी घर लौटने का मन नहीं बना पाते हैं

.वुडस्टॉक स्कूल, मसूरी (Woodstock School, Mussoorie)

वुडस्टॉक स्कूल, मसूरी की हरी-भरी पहाड़ियों में बसा एक इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल है. यहां अलग-अलग देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई करते है. पढ़ाई के अलावा कई एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता है. ग्लोबल माहौल, नैचुरल कैंपिंग और अच्छी फ्रेंडशिप के कारण बच्चे इस स्कूल में इतने खुश रहते हैं कि छुट्टियों में भी घर लौटने को तैयार नहीं होते हैं.

बिशप कॉटन स्कूल, शिमला (Bishop Cotton School, Shimla)

बिशप कॉटन स्कूल हिमाचल प्रदेश का एक ऐतिहासिक बोर्डिंग स्कूल है. यह भारत का काफी पुराना स्कूल है और हॉर्स राइडिंग-पर्वतारोहण जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए फेमस है. पढ़ाई के साथ-साथ एडवेंचर और आसपास की वादियां बच्चों को काफी जोड़कर रखती हैं.

दून स्कूल, देहरादून

उत्तराखंड का दून स्कूल टॉप बोर्डिंग स्कूल में से एक है. यहां क्लास के अलावा सांस्कृतिक और एडवेंचर प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाते हैं. एडवेंचर और कल्चरल एक्टिविटीज का मेल बच्चों को काफी आकर्षित करता है. यह जगह बेहद खूबसूरत है और आसपास के पेड़-पहाड़ हर किसी को वहीं बस जाने के लिए आकर्षित करते हैं.

क्राइस्ट कॉलेज, बैंगलुरु (Christ College, Bengaluru)

बेंगलुरु के पास समुद्री किनारे यानी बीच पर बसे इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर और मॉर्डन एजुकेशन मिलता है. यहां साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स बेजोड़ है. इसके साथ ही समुद्र तट पर वॉटर स्पोर्ट्स का एक्सपीरिएंस भी मिलता है. समुद्र के पास पढ़ाई और स्पोर्ट्स का मजा स्टूडेंट्स को काफी पसंद आता है.

गोवा यूनिवर्सिटी (Goa University)

समुद्र के किनारे बसी गोवा यूनिवर्सिटी बेहद खूबसूरत है. यहां का मॉर्डन एजुकेशन और बीच वाली लाइफ स्टूडेंट्स को शानदार एक्सपीरिएंस देती है. यहां डिग्री प्रोग्राम्स, रिसर्च और कल्चरल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है. समुद्र तट की ताजगी, कल्चरल इवेंट्स और दोस्ती छात्रों को काफी आकर्षित करती है.

