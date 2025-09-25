विज्ञापन
गुजरात के बहियाल में गरबा नाइट पर बवाल, एक सोशल मीडिया पोस्ट से फूटी चिंगारी फिर भड़की हिंसा

हिंसक भीड़ ने गांव में आतंक मचा दिया. इस हिंसक झ़ड़प में आठ से ज़्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. वहीं एक दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची लेकिन उस पर भी हमला किया गया.

गुजरात के बहियाल में गरबा नाइट पर बवाल, एक सोशल मीडिया पोस्ट से फूटी चिंगारी फिर भड़की हिंसा
गुजरात में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल.
  • गुजरात के दहेगाम के बहियाल में दो समुदायों के बीच सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसक झड़प हुई जिससे तनाव बढ़ गया.
  • गरबा के दौरान हुई पथराव की घटना में आठ से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए और एक दुकान में आग लगाई गई.
  • पुलिस की टीम पर भी हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया. दो वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है.
गांधीनगर:

गुजरात के दहेगाम के बहियाल में बुधवार रात जमकर बवाल हुआ. दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प से भारी तनाव पैदा हो गया है. इस झड़प की वजह से गांव में डर का माहौल है. जानकारी के मुताबिक मामला सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है. एक सोशल मीडिया पोस्ट करने जैसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. गांव में चल रहे गरबा के दौरान पथराव शुरू हो गया. जिसकी वह से लोगों में अफरातफरी मच गई.

वाहनों में तोड़फोड़, लगाई आग

हिंसक भीड़ ने गांव में आतंक मचा दिया. इस हिंसक झ़ड़प में आठ से ज़्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. वहीं एक दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची लेकिन उस पर भी हमला किया गया. इस घटना नें पुलिस के दो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं.

हिंसक घटना में कुछ लोग घायल

इस हिंसक घटना के बाद पूरे गांव में पुलिस का एक काफिला तैनात किया गया है. पुलिस हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है. वहीं गांव में शांति बनाए रखने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इस हिंसक घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. स्थानीय लोग इस घटना से काफी चिंता में हैं. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

