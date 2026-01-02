विज्ञापन
मस्जिद से रेलिंग हटाने पर हुआ था पथराव, अब जयपुर के चौमूं में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन

जयपुर ग्रामीण स्थित चौमूं में 25 दिसंबर की रात को बस स्टैंड क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद, अब नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action) की शुरुआत कर दी है.

जयपुर ग्रामीण के चौमूं में बुलडोजर एक्शन.
जयपुर:

Jaipur Chomu Bulldozer Action: राजस्थान में बीते दिनों जहां अवैध अतिक्रमण के हटाने पहुंची टीम और पुलिस पर पत्थर फेंके गए थे, वहां आज फिर से बुलडोजर एक्शन चलवाया जा रहा है. स्थिति कंट्रोल में रहे इसके लिए पुलिस की भारी तैनाती की गई है. मालूम हो कि जयपुर ग्रामीण के चौमूं में 25 दिसंबर की रात बस स्टैंड क्षेत्र में हुए तनाव और पुलिस पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी. जिसके बाद प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है. घटना के बाद चौमूं पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ ‘ऑपरेशन क्लीन' के तहत कार्रवाई कर रही है. अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए JCB मशीनें मौके पर पहुँच गई है. 

अतिक्रमण की जद में आने वाली दुकानों पर चिपकाए नोटिस

मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की जद में आने वाली दुकानों और मकानों पर पहले ही नोटिस चस्पा किए जा चुके थे. इन नोटिसों में संबंधित लोगों को 31 दिसंबर तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अब यह समयसीमा पूरी हो चुकी है. प्रशासन का कहना है कि यदि अतिक्रमण स्वेच्छा से नहीं हटाया गया बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में उग्र हो गया था जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को भारी जाप्ते के साथ मौके पर तैनात होना पड़ा.

कानून व्यवस्था बनाए रखने के कई थानों के एसएचओ लगातार क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं. फिलहाल चौमूं में भारी पुलिस बल तैनात है प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

डीसीपी वेस्ट खुद संभाल रहे सुरक्षा की कमान

इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है. डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा और एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता खुद मौके पर मौजूद हैं. पुलिसकर्मी सिर पर हेलमेट, लाठी और सेफ्टी जैकेट पहनकर चप्पे-चप्पे पर नजर रख रहे हैं. पूरे विवादित क्षेत्र में सन्नाटा है और अधिकांश दुकानों पर ताले लटके हुए हैं. बुलडोजर एक्शन शुरू होने के बाद कुछ लोग हाथ जोड़कर कार्रवाई रोकने की गुहार लगाते नजर जरूर आए लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी.

