दिल्ली में तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा : क्या पहले से रची गई थी पत्थरबाजी की साजिश?

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एमसीडी की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान देर रात तनावपूर्ण हालात बन गए. फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे थे, तभी अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई. पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में किया. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह पत्थरबाजी अचानक हुई या इसके पीछे पहले से कोई साजिश थी? घटना स्थल से सामने आए कई वीडियो इस शक को और गहरा कर रहे हैं. एक वीडियो में एक शख्स लोगों को दुकानें बंद कर बाहर आने के लिए कहते हुए सुना जा रहा है. वहीं, कुछ वीडियो में अफवाह फैलाने की कोशिश भी नजर आई, जिसमें कहा गया कि मस्जिद पर कार्रवाई हो रही है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वीडियो से उठे सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ एकजुट होकर पथराव कर रही है. एक ऑडियो क्लिप में एक व्यक्ति लोगों को उकसाते हुए सुनाई देता है. इससे पुलिस को शक है कि पत्थरबाजी की घटना योजनाबद्ध थी.

अफवाहों ने बढ़ाया तनाव

कुछ वीडियो में यह दावा किया गया कि एमसीडी मस्जिद को गिरा रही है, जबकि हकीकत में कार्रवाई केवल अवैध अतिक्रमण पर हो रही थी. इन अफवाहों ने माहौल को और भड़काया.

पुलिस ने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है?

दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 10 लोगों को हिरासत में लिया है. सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है. डीसीपी निधिन वालसन ने बताया कि कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों को हाईकोर्ट का आदेश दिखाया गया था.

डिमोलिशन का क्या है स्टेटस

डिप्टी कमिश्नर विवेक अग्रवाल ने बताया कि डिमोलिशन का 85% काम पूरा हो चुका है. एक छोटा स्ट्रक्चर बचा है, जिसे मलबा हटने के बाद गिराया जाएगा. फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

