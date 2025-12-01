विज्ञापन
सोने की कीमतों में तूफानी तेजी, चांदी ने भी तोड़ दिए रिकॉर्ड, जानें क्या हैं आज के भाव

Gold-Silver Rate Today: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमत ऑल-टाइम हाई पर है. खबर लिखे जाने तक सोने की कीमत 0.62 प्रतिशत बढ़कर 4,281 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.75 प्रतिशत बढ़कर 57.57 डॉलर प्रति औंस थी.

Gold-Silver Rate Today: सोने और चांदी में सोमवार को तूफानी तेजी देखने को मिली है, जिससे सोने का दाम बढ़कर 1.28 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 1.75 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गया है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 2,209 रुपए बढ़कर 1,28,800 रुपए हो गई है, जो कि पहले 1,26,591 रुपए प्रति 10 ग्राम थी.

  • 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,17,981 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो पहले 1,15,957 रुपए प्रति 10 ग्राम थी
  • 18 कैरेट सोने का दाम 94,943 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 96,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है.

चांदी की कीमतों ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार

सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है. बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 10,821 रुपए बढ़कर 1,75,180 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,64,359 रुपए प्रति किलो था.

कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर सतीश दोंदापति ने कहा कि चांदी की कीमतें ऑल-टाइम हाई पर पहुंचने की वजह वैश्विक स्तर पर आपूर्ति का कम होना है. इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर चांदी का उपयोग हो रहा है. साथ ही निवेश के नजरिए से भी मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है. इन सभी कारकों ने आपूर्ति पर दबाव पैदा किया है. 

वायदा बाजार में दिखी तेजी

वायदा बाजार में भी सोने और चांदी में तेजी देखी जा रही है. सोने के 05 फरवरी, 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.06 प्रतिशत बढ़कर 1,30,874 रुपए हो गया है. चांदी के 05 मार्च, 2026 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.84 प्रतिशत बढ़कर 1,78,200 रुपए हो गई है. 

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कैसी रही स्थिति

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमत ऑल-टाइम हाई पर है. खबर लिखे जाने तक सोने की कीमत 0.62 प्रतिशत बढ़कर 4,281 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.75 प्रतिशत बढ़कर 57.57 डॉलर प्रति औंस थी.

