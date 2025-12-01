1.17 करोड़ की नंबर प्लेट 'HR88B8888' पर डील फेल, नहीं जमा कर पाए रुपये, फिर होगी नीलामी

हरियाणा के एक वीआईपी नंबर प्लेट ने पिछले हफ्ते पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था. वजहा थी, यह नंबर प्लेट 'HR88B8888' ऑनलाइन नीलामी में 1 करोड़ 17 लाख रुपये में बिकी थी, जिसे भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट का खिताब मिल गया था. लेकिन '8' की इस लकी लाइन को किसी की 'हाय' लग गई. दरअसल यह रिकॉर्ड-तोड़ डील अब टूट गई है. हिसार निवासी ट्रांसपोर्टर सुधीर कुमार ने इस नंबर के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जो बोली का पैसा नहीं जमा करा पाए हैं.

तकनीकी खराबी या घर वालों की डांट?

नियमों के अनुसार, बोली जीतने वाले को तय समय (1 दिसंबर दोपहर 12 बजे) तक पूरी रकम जमा करनी थी, लेकिन सुधीर कुमार ऐसा नहीं कर पाए. सुधीर कुमार ने बताया कि उन्होंने शनिवार रात दो बार पैसे जमा करने की कोशिश की, लेकिन पोर्टल में तकनीकी खराबी की वजह से पेमेंट नहीं हो पाया.इसके अलावा उन्होंने साफ-साफ बताया कि "परिवार के बड़े लोग इस फैसले के खिलाफ हैं, उनका मानना है कि एक नंबर प्लेट पर इतनी बड़ी रकम खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है."

एक करोड़ रुपये में आठों की माला

'HR88B8888' नंबर इसलिए खास है क्योंकि इसमें 'B' को अगर आप जरा ध्यान से देखें, तो यह भी '8' जैसा ही दिखता है. यानी, यह नंबर प्लेट एक तरह से 'आठों की माला' थी, जिसे एक गाड़ी पर लगाने के लिए रोमूलस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुधीर कुमार ने 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. बेस प्राइस सिर्फ 50,000 रुपए थी. लेकिन बात एक करोड़ पार कर गई.

साफ है जहां 1.17 करोड़ रुपए में एक शानदार लग्जरी कार आ सकती थी, वहां सिर्फ नंबर प्लेट के लिए इतना खर्च करना परिवार को बिलकुल पसंद नहीं आया.

अब आगे क्या?

सुधीर कुमार के पेमेंट न करने के बाद, इस नंबर प्लेट 'HR88B8888' को परिवहन विभाग फिर से नीलामी के लिए रखेगा. उम्मीद है अगली बार जो भी इसे खरीदेगा वह अपने घर वालों से पहले ही 'डील' पक्की कर लेगा, नहीं तो फिर से करोड़ों रुपये की बोली फिर से अटक जाएगी.

देश में तेजी से बढ़ रहा है VIP नंबर्स का क्रेज

ट्रांसपोर्ट विभाग के नियमों के अनुसार, बोलीदाता को पूरी राशि जमा करने के लिए कम से कम 5 दिन का समय मिलता है. नीलामी हर शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक होती है, जबकि इसका रिजल्ट बुधवार शाम 5 बजे घोषित होते हैं. पिछली नीलामी में HR 22 W 2222 नंबर 37.91 लाख रुपये में बिका था.