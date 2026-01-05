Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी ने दिखाए तेवर, आसमान छू रही कीमतें, कहां तक जाएंगे दाम?

Gold-Silver Price Today: हफ्ते के पहले ही दिन सर्राफा बाजार में जोरदार हलचल देखने को मिली है. वैश्विक तनाव और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के चलते सोने और चांदी की कीमतों ने आज लंबी छलांग लगाई है. सोने की कीमतें जहां 1.36 लाख रुपए के स्तर को पार कर गई हैं, वहीं चांदी भी 2.37 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गई है.

बाजार में आज क्या रहे भाव?

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोना की कीमत 1,36,168 रुपये रही, जो बीते शुक्रवार 1,34,782 रुपये थी. वहीं चांदी में भी पिछली कीमत की तुलना में 2,513 रुपये का इजाफा हुआ है.

इंटरनेशनल मार्केट में भी दिखी तेजी

सिर्फ हाजिर बाजार ही नहीं, वायदा बाजार (MCX) में भी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की. 5 फरवरी 2026 के लिए गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट 1.28% की तेजी के साथ ₹1,37,500 पर पहुंचा. साथ ही सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट 2.75% की उछाल के साथ ₹2,42,809 तक जा पहुंचा.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना 2.26% उछलकर $4,427.75 प्रति औंस और चांदी 5.17% की जबरदस्त तेजी के साथ $74.69 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है.

आखिर क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

भू-राजनीतिक तनाव

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ती तनातनी ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा कर दी है. संकट के समय में निवेशक सोने को सबसे सेफ निवेश मानते हैं.

मजबूत मांग

कोटक म्यूचुअल फंड के अनुसार, केंद्रीय बैंक सोने की खरीद और उद्योगों में चांदी की बढ़ती मांग से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है.

क्या आगे और महंगे होंगे सोना-चांदी?

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी का मानना है कि आने वाले समय में सोना ₹1,36,500 से ₹1,40,000 की रेंज में जा सकता है. जब तक वैश्विक अनिश्चितता बनी रहेगी, कीमती धातुओं का आउटलुक पॉजिटिव बना रहेगा.

यह भी पढ़ें- सोना कितना सोना है? कितने कैरेट में कितना गोल्ड होता है, ये बात नहीं जानते होंगे आप

यह भी पढ़ें- भारत में कहां मिलता है सबसे ज्यादा सोना? जानें कौन कर सकता है यहां खुदाई