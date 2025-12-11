गोवा नाइट क्‍लब में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए जब फायर फाइटर जुटे हुए थे, तभी इस रेस्‍तरां को चलाने वाले लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव लूथरा देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे. नाइट क्‍लब में लगी आग की राख ठंडी भी नहीं हुई थी, तब तक ये लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड पहुंच चुके थे. तब तक नाइट क्‍लब के खिलाफ कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन लूथरा ब्रदर्स समझ गए थे कि सबसे पहले वही कानून के शिकंजे में जकड़े जाएंगे. ऐसे में विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया. लेकिन मोदी सरकार ने लूथरा ब्रदर्स कुछ ही घंटों में ट्रैक कर लिया. थाईलैंड में सौरभ और गौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया गया है और अब उन्‍हें भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर, लूथरा ब्रदर्स को भारतीय एजेंसियों ने कैसे शिकंजे में लिया.

पहले पासपोर्ट सस्‍पेंड, फिर ब्‍लू कॉर्नर नोटिस

लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड पहुंच कर राहत की सांस ली होगी, लेकिन उन्‍हें ये यकीन नहीं होगा कि इतनी जल्‍दी उन्‍हें ट्रैक कर लिया जाएगा. केंद्र सरकार ने लूथरा ब्रदर्स को शिकंजे में लेने के लिए पासपोर्ट रूट का इस्तेमाल किया. केंद्र ने लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट निलंबित करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10ए का इस्तेमाल किया. धारा 10ए अधिकारियों को व्यक्तियों को यात्रा करने से रोकने का अधिकार देती है. उसी समय, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया, जिससे वे और भी घिर गए.

तुरंत एक्‍शन मोड में आए थाईलैंड के अधिकारी

सरकारी सूत्रों के अनुसार, एक बार जब लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट निलंबित कर दिए गए, तो उनका थाईलैंड में रहना अवैध हो गया. इस तरह थाई अधिकारी लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लेने में कामयाब रहे. भारतीय अधिकारी अब लूथरा ब्रदर्स को वापस लाने के लिए थाईलैंड के लिए उड़ान भर रहे हैं. सरकारी सूत्रों ने थाई अधिकारियों के सहयोग और तुरंत की गई कार्रवाई की सराहना की है.

जल्‍द होगा लूथरा ब्रदर्स का डिपोर्टेशन

लूथरा ब्रदर्स के जाने की सूचना मिलने के बाद भारत में अधिकारियों ने उन्हें ट्रैक करने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया. भारतीय अधिकारियों ने तुरंत अपने थाई अधिकारियों को अलर्ट किया. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन तेजी से करने की जरूरत थी, क्योंकि इस बात का खतरा था कि अगर उन्हें (लूथरा भाइयों) पता चला कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है, तो दोनों थाईलैंड छोड़ देंगे. जानकारी मिलने के बाद थाई अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए और पूरे द्वीप में तलाशी अभियान शुरू किया. गिरफ्तारी पहले हो सकती थी, लेकिन भाइयों ने फुकेट में जगह बदल ली. आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया गया और फिर हिरासत में ले लिया गया. अधिकारियों का कहना है कि गौरव और सौरभ ने 7 दिसंबर को सुबह 1.17 बजे 'मेक माई ट्रिप' के जरिए अपने टिकट बुक किए थे. यह वही समय था जब फायर ब्रिगेड और पुलिस नाइटक्लब में फंसे लोगों को बचाने और आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे. थाईलैंड से भारत लाने के लिए अधिकारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं. एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डिपोर्टेशन जल्द ही होगा. भारत लौटने के बाद उन्हें आगे की जांच के लिए गोवा पुलिस को सौंप दिया जाएगा.

लूथरा ब्रदर्स पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

दिल्ली के रेस्तरां मालिक, जो 22 शहरों और चार देशों में आउटलेट वाली रोमियो लेन चेन के मालिक हैं, उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में अपने नाइट क्लब 'बिर्च बाय रोमियो लेन' में भीषण आग लगने के कुछ घंटों बाद रविवार की सुबह थाईलैंड के फुकेत भाग गए थे. लूथरा ब्रदर्स पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला चल रहा है. शनिवार देर रात गोवा नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. उस शाम क्लब एक म्‍यूजिकल नाइट की मेजबानी कर रहा था. क्‍लब में उस समय लगभग 100 लोग मौजूद थे. इनमें से ज्‍यादातर टूरिस्‍ट थे. आग लगने से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक डांसर बॉलीवुड सॉन्‍ग पर डांस कर रही है. पूरा माहौल काफी खुशनुमा था, तभी एक जगह से चिंगारी और धुआं नजर आया और वहां अफरा-तफरी मंच गई. आशंका जताई जा रही है कि प्रोग्राम के दौरान पटाखों का इस्तेमाल करने से वहां आग लगी होगी.

