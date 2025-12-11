विज्ञापन
Exclusive: हाथ बंधे... गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधुओं की थाईलैंड से पहली तस्वीर सामने आई

गोवा अग्निकांड के आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है. हिरासत में लिये गए लूथरा बद्रर्स की तस्‍वीरें सामने आ गई हैं. सौरभ और गौरव लूथरा के हाथ बंधे हुए हैं और वे अपना पासपोर्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं.

  • गोवा के बर्च बाई रोमियो लेन के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है
  • लूथरा ब्रदर्स गोवा नाइट क्लब आग लगने की घटना के बाद भारत से थाईलैंड भाग गए थे
  • भारत सरकार ने दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई शुरू की थी
गोवा के  बर्च बाई रोमियो लेन के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है. दोनों भाई आग लगने की घटना के बाद भारत से फुकेट भाग गए थे. इसके बाद से ही भारत सरकार की तरफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत हो गई थी. सरकार ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था. गोवा नाइट क्लब आग में 25 लोगों की मौत हुई थी.

हाथ बंधे और साथ में पासपोर्ट 

थाईलैंड से आई तस्वीर में गौरव और सौरभ लूथरा के हाथ में हथकड़ी है और दोनों भाई का पासपोर्ट भी दिख रहा है. इस तस्वीर में पास में खड़ा अधिकारी दोनों भाइयों का पासपोर्ट दिखा रहा है. बता दें कि भारत सरकार ने लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद दोनों का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती.

थाईलैंड सरकार ने की तुरंत कार्रवाई

सरकारी सूत्रों ने बताया कि लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद उनका थाईलैंड में रहना गैर कानूनी हो गया था. इसी कारण से थाईलैंड सरकार ने दोनों को हिरासत में लिया है. अब भारतीय अधिकारी थाईलैंड सरकार से दोनों भाइयों को वापस भेजने की मांग करेंगे. सूत्रों ने बताया कि लूथरा ब्रदर्स मामले में थाईलैंड सरकार ने काफी सहयोग किया और तुरंत कार्रवाई की.

सरकार अब लूथरा ब्रदर्स को जल्दी ही भारत लाने की कोशिश शुरू कर सकती है. सरकारी सूत्रों से जब ये पूछा गया कि कब लूथरा ब्रदर्स को डिपोर्ट किया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही भारतीय अथॉरिटी अपने लोगों को वहां भेजेगी उसके बाद उन्हें वापस लाया जाएगा. 

गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा 6 दिसंबर की रात को हुई घटना के बाद थाईलैंड भाग गए थे. उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने लूथरा ब्रदर्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए निर्धारित की थी. गोवा के इस नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी.   

