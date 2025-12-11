विज्ञापन
विशेष लिंक

उधर थाईलैंड में लूथरा भाइयों को लगी हथकड़ी, इधर कोर्ट में वकील बोले- उनकी जान को खतरा

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की तरफ से कहा गया कि वो कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, टैक्स भरते हैं. उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. 

Read Time: 3 mins
Share
उधर थाईलैंड में लूथरा भाइयों को लगी हथकड़ी, इधर कोर्ट में वकील बोले- उनकी जान को खतरा
  • थाइलैंड में गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाई हिरासत में हैं और उन्हें भारत लाने की तैयारी है
  • इधर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई
  • गौरव और सौरभ ने कोर्ट में अपनी जान को खतरा बताते हुए कुछ दिनों के लिए सुरक्षा की मांग की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की तरफ से कहा गया कि कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, टैक्स भरते हैं. उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. 

लूथरा भाइयों ने कोर्ट के सामने अपनी जान का खतरा बताते हुए रक्षा करने की गुहार लगाई. उन्होंने 2, 3 या 4 दिनों के लिए प्रोटेक्शन की मांग की. उनके वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है. दोनों भाई वापस लौटना चाहते हैं और जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहते हैं. 

गोवा पुलिस ने कोर्ट में लूथरा भाइयों की फुकेट में मौज मस्ती करती फोटो भी पेश की.

गोवा पुलिस ने कोर्ट में लूथरा भाइयों की फुकेट में मौज मस्ती करती फोटो भी पेश की.

'वो रोजगार दे रहे, फिर ऐसा सलूक क्यों'

एडवोकेट मीर ने दलील दी कि दोनों भाई फुकेत में बैठकर भी भारत में लोगों को रोजगार दे रहे हैं. क्या उनके साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए? उनका कहना था कि जांच एजेंसी जहां चाहेगी, वहां वह पेश होंगे. हम केवल ट्रांजिट अंतरिम जमानत का अनुरोध कर रहे हैं. हम डिस्चार्ज या जमानत के गुण-दोष पर बहस नहीं कर रहे हैं.

'मिर्गी और न्यूरोलॉजिकल डिस्ऑर्डर से पीड़ित' 

उनका ये भी कहना था कि याचिकाकर्ता मिर्गी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं. ऐसी हालत में उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है. यह मेडिकल साइंस का मामला है. इससे इनकार कैसे किया जा सकता है? हालांकि गोवा पुलिस के वकील ने दोनों को जमानत दिए जाने का विरोध किया और कहा कि जो दवाएं वो लेते हैं, वो कॉस्मेटिक स्किन और हेयर ट्रीटमेंट की दवाएं हैं. याचिका में जो दावे किए गए हैं, वो सही नहीं हैं.

एक्सपायर लाइसेंस पर कर रहे बिजनेसः पुलिस 

गोवा पुलिस के वकील ने दोनों को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ये झूठी दलील देकर अदालत से असाधारण सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि उनके पास वैलिड लाइसेंस है और वो सिर्फ बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड गए थे. उनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं और उन्होंने रिन्यू नहीं करवाए हैं.

लूथरा भाई ही चला रहे थे गोवा का क्लब

पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के लीज दस्तावेजों और ट्रेड लाइसेंस का हवाला देते हुए उनके दावों को गलत बताया और कहा कि वो एक पंचायत द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस पर भरोसा करते हैं. वो ट्रेड लाइसेंस भी 2023 में खत्म हो गया, जिसे अभी तक रिन्यू नहीं कराया गया है. दस्तावेजों से साफ है कि यह क्लब लूथरा ब्रदर्स द्वारा ही चलाया जा रहा था. 

गोवा पुलिस ने लगाया गुमराह करने का आरोप

गोवा पुलिस ने कोर्ट में लूथरा भाइयों पर गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि नाइटक्लब में आग लगने की खबर मिलते ही उन्होंने देश से भागने की तैयारी कर ली थी. दिल्ली में उनके घर पर उनकी मां शशि लूथरा ने भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी. दोनों के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ थे. खबरों में उनका नाम आते ही वो विदेश भाग गए थे.

ये भी देखें- गोवा नाइट क्‍लब के गुनहगारों के खिलाफ 'पासपोर्ट कानून' बना हथियार, थाईलैंड में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Goa Club Fire, Saurabh Luthra, Gaurav Luthra
Get App for Better Experience
Install Now