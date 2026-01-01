1997 के नए साल का VIDEO वायरल, उस समय के भारत को देख कहेंगे- काश वापस आ जाएं वो दिन

Happy New Year 2026: हर नए साल पर लोग बेहतर इंसान बनने के वादे करते हैं...कम खाना, फिट रहना, कम खर्च करना, लेकिन 1997 के दौर में, जब न इंस्टाग्राम था न रील्स का दबाव, तब ये संकल्प कितने मासूम और सच्चे होते थे, इसका आईना है 'शेखर सुमन टॉक शो: मूवर्स एंड शेकर्स' का यह वायरल क्लिप. इंस्टाग्राम पेज the90sindia ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं. कैप्शन में लिखा है कि यह दुर्लभ वीडियो दिखाता है कि आम भारतीय तब नए साल के रेजोल्यूशन पर कैसे बात करते थे...बिना बनावट, बिना दिखावे.

डाइट का वादा और पाव भाजी का प्यार (Funny New Year Resolutions Video)

वीडियो में एक महिला बड़े यकीन से कहती हैं कि वह इस साल सख्त डाइट फॉलो करेंगी, 'कोई चाट, कोई मिठाई नहीं', लेकिन कुछ ही पलों बाद वही महिला एक्स्ट्रा मक्खन के साथ चार प्लेट पाव भाजी ऑर्डर कर देती हैं. इस सीन ने लोगों को हंसा भी दिया और सोचने पर मजबूर भी...क्या आज भी हम ऐसे ही हैं?

ईमानदार बातें, जो दिल को छू गईं (Honest Public Reactions 1997)

एक युवती कहती है कि वह ढेर सारे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, तो कोई कहता है कि अब जींस-टीशर्ट पहनेगा. किसी ने कम खर्च करने की बात कही, तो किसी ने स्कूल में किताबें न ले जाने का एलान कर दिया. एक लड़की ने तो घर से भागने तक की बात कह दी. ये बातें मजाकिया हैं, मगर इनमें उस दौर की बेबाकी और आजादी झलकती है.

क्यों खास है ये वीडियो आज के दौर में? (Movers and Shakers show)

आज जब हर संकल्प सोशल मीडिया पोस्ट बन जाता है, यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि कभी नए साल की खुशी सिर्फ दिल से जुड़ी होती थी. यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, 'इनकी आंखों में खुशी है', 'ये लोग ज्यादा समझदार लगते हैं.' 26 दिसंबर को शेयर हुए इस वीडियो को अब तक 9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. यह वीडियो सिर्फ हंसी नहीं छोड़ रहा है, बल्कि हमें उस दौर की मासूमियत, सादगी और इंसानी जज्बातों से रूबरू कराता है. शायद यही वजह है कि 90s nostalgia video आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है.

