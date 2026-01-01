Gold-Silver Price Today: नए साल के मौके पर गिरे सोने-चांदी के दाम, जानें 1 जनवरी को दिल्ली से मुंबई तक क्या हैं नए रेट्स

Gold Price Today In India: नए साल 2026 की शुरुआत निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों के लिए खुशखबरी लेकर आई है. सुबह, यानी 1 जनवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और प्रॉफिट बुकिंग के चलते सोने-चांदी की कीमतें नीचे आईं. ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि आज सोने -चांदी का ताजा भाव क्या है?

अगर आप आज, नए साल के मौके पर ज्वेलरी या सोने के सिक्के खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए सस्ते रेट पर सोना-चांदी खरीदने का शानदार मौका है.

आज का सोना-चांदी भाव

1 जनवरी 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. फरवरी कॉन्ट्रैक्ट वाला सोना ₹1,35,275 प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था, जिसमें 172 रुपये की कमी (0.13%) दर्ज की गई. वहीं, मार्च कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी ₹2,34,700 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी, जो पिछले भाव से 1,001 रुपये (0.42%) सस्ती हुई.

देश के प्रमुख शहरों में आज के सोने का दाम

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना ₹1,35,210 और 22 कैरेट सोना ₹1,23,950 प्रति 10 ग्राम के भाव पर है.

चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹1,36,140 और 22 कैरेट सोना ₹1,24,400 प्रति 10 ग्राम पर है.

मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹1,35,060 और 22 कैरेट सोना ₹1,23,800 प्रति 10 ग्राम के भाव पर है.

कोलकाता में 24 कैरेट सोना ₹1,35,060 और 22 कैरेट सोना ₹1,23,800 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना ₹1,35,060 और 22 कैरेट सोना ₹1,23,800 प्रति 10 ग्राम पर है.

हैदराबाद में 24 कैरेट सोना ₹1,35,060 और 22 कैरेट सोना ₹1,23,800 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

केरल में 24 कैरेट सोना ₹1,35,060 और 22 कैरेट सोना ₹1,23,800 प्रति 10 ग्राम का भाव है.

पुणे में 24 कैरेट सोना ₹1,35,060 और 22 कैरेट सोना ₹1,23,800 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार हो रहा है.

2025 में सोने और चांदी का दमदार प्रदर्शन

पिछले साल सोना और चांदी निवेशकों के लिए शानदार रहे. MCX डेटा के मुताबिक:

सोने ने साल भर में 75% की तेजी दिखाई, यानी ₹56,727 प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड बढ़ोतरी.

चांदी ने 167% की वृद्धि दर्ज की, ₹1,43,601 प्रति किलो बढ़कर साल के अंत में ₹2,29,452 प्रति किलो पर पहुंच गई.

इस जबरदस्त बढ़ोतरी ने साल 2025 को निवेशकों के लिए बेहद फायदेमंद बना दिया.