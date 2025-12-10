विज्ञापन
पूर्व ड्राइवर के नाम पर सिम, घर से लग्जरी गाड़ियां गायब... जानें कितने शातिर हैं लूथरा ब्रदर्स

गोवा में लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब में आग लगने के बाद से ही उनके आलीशान मकान पर सन्नाटा पसरा हु है. घर के अंदर बस एक कुत्ता रह गया है. सिद्धार्थ और गौरव लूथरा ने इस आलीशान मकान को दो साल पहले ही करोड़ों खर्च करके बनवाया था.

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में बड़ा खलासा.
  • गोवा नाइट क्लब के मालिक सिद्धार्थ और गौरव लूथरा पूर्व ड्राइवर के नाम पर मोबाइल सिम का उपयोग किकर रहे थे.
  • राम हरी सिंह ने बताया कि वे दो साल तक सिद्धार्थ लूथरा के ड्राइवर थे और 2020 में नौकरी से हटाए गए थे.
  • आशंका है कि सिद्धार्थ लूथरा ने राम हरी सिंह के दस्तावेज़ों का गलत इस्तेमाल कर उनके नाम पर सिम कार्ड लिया था.
नई दिल्ली:

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. क्लब के मालिक सिद्धार्थ और गौरव लूथरा भले ही देश छोड़कर भाग गए हों लेकिन उनके बारे में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. दोनों कितने शातिर थे इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस मोबाइल सिम का इस्तेमाल वे कर रहे थे वह उनके ड्राइवर के नाम पर है. बुधवार को एनडीटीवी की टीम जब मोबाइल फोन के एड्रस पर पहुंची तब इस बात का खुलासा हुआ.

ये भी पढ़ें- 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाला अरेस्ट, प्राइवेट पार्ट में डाली रॉड... राजकोट में निर्भया जैसी दरिंदगी

ड्राइवर के नाम पर लिया था सिम कार्ड

 सिद्धार्थ और गौरव लूथरा कितने शातिर थे इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वे अपने ड्राइवर का सिम इस्तेमाल कर रहे थे. राम हरी सिंह के नाम पर सिद्धार्थ लूथरा ने सिम ले रखा था. राम हरी सिंह तो घर पर नहीं मिले लेकिन NDTV से फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह दो साल तक सिद्धार्थ लूथरा के ड्राइवर थे. 2020 में जब लॉक डाउन लगा तब उनको नौकरी से हटा दिया गया था. लॉकडाउन हटने के बाद उनको वापस नहीं बुलाया गया.

लूथरा ब्रदर्स ने डॉक्यूमेंट का किया गलत इस्तेमाल

राम हरी सिंह ने बताया क पिछले पांच साल से उनका लूथरा ब्रदर्स के साथ कोई संपर्क नहीं है. उनको नहीं पता है कि कोई सिम उनके नाम से चल रहा है. उन्होंने बताया कि नौकरी के वक्त उन्होंने कई डाक्यूमेंट सिद्धार्थ लूथरा को दिए थे. हो सकता है कि उसी के आधार पर उन्होंने सिम लिया हो. 2020 के बाद वह कभी सिद्धार्थ लूथरा से मिले तक नहीं.

सिद्धार्थ लूथरा के पास कितनी गाड़ियां

सिद्धार्थ और गौरव लूथरा के पास 2020 तक तीन गाड़ियां थी. सूत्रों के मुताबिक फिलाल उसके पास 4 से ज़्यादा लग्ज़री गडियां थीं. लेकिन उसके फरार होने के बाद से गाड़ियां भी गायब हैं. सवाल ये है कि क्या फ़रार होने से पहले गाड़ियों को भी निकाल दिया गया था.

गोवा में लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब में आग लगने के बाद से ही उनके आलीशान मकान पर सन्नाटा पसरा हु है. घर के अंदर बस एक कुत्ता रह गया है.  सिद्धार्थ और गौरव लूथरा ने इस आलीशान मकान को दो साल पहले ही करोड़ों खर्च करके बनवाया था. यहां दोनों भाई अपने माता-पिता और परिवार के साथ रहते थे. बताया जा रहा है कि दुबई में भी उनका मकान है, जहां उसका परिवार शिफ़्ट हो गया है. फ़िलहाल इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कार्नर नोटिस निकाल रखा है.

