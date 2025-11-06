फरीदाबाद में 12वीं की छात्रा को गोली मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर, हुआ ये हाल

फरीदाबाद में बीते 3 नवम्बर को लाइब्रेरी से सहेलियों के साथ घर लौट रही 12वीं की छात्रा को सिरफिरे युवक ने गोली मार दी थी. यह घटना एकतरफा प्यार में हुई थी. आरोपी द्वारा घटना को अंजाम देने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जो वायरल भी हुआ था. बाद में फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम अन्य हथियार की बरामदगी करने के लिए गांव कबूलपुर के इलाके में गई तो आरोपी ने पत्थरों के नीचे से एक विदेशी पिस्टल निकाली और क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की.

आरोपी के पैर में लगी गोली

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने दो राउंड फायर की. जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की. जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी. इसके बाद आरोपी को काबू कर लिया. फिलहाल आरोपी का फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है जो खतरे से बाहर है.

आरोपी जतिन मंगला गोली मारकर हुआ था फरार

आरोपी की पहचान जतिन मंगला के रूप में हुई है. जतिन ने बीते 3 नवंबर की शाम बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी में सहेलियों के सामने लाइब्रेरी से लौट रही 12वीं कक्षा की छात्रा को गोली मार दी थी. जिसके बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया था.

इलाज के बाद घायल छात्रा को हॉस्पिटल में मिली छुट्टी

घायल छात्रा को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां से उसे इलाज के बाद फिलहाल छुट्टी दे दी गई है. वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद फरीदाबाद की पांच क्राइम ब्रांच की टीम में आरोपी को हरियाणा, उत्तर प्रदेश बिहार व अन्य राज्यों में तलाश रही थी.

गुरुग्राम से आरोपी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार



क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुग्राम सिरमथला गांव से जतिन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि आरोपी ने घटना के समय जब छात्र पर फायरिंग की तो उसे हथियार को वहीं फेंक दिया था और बाइक पर सवार होकर फरार हो गया था.

कबूलपुर में हथियार बरामदगी के लिए पहुंची थी पुलिस



आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने एक हथियार फरीदाबाद के कबूलपुर इलाके में छुपा कर रखा है. इस हथियार की बरामदगी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को बीती रात कबूलपुर इलाके में लेकर गई थी लेकिन आरोपी ने क्राइम ब्रांच की टीम को चकमा देकर मौके से ही पत्थरों के नीचे से एक पिस्तौल निकाल ली और क्राइम ब्रांच की टीम पर दो राउंड फायरिंग की और मौके से भागने की कोशिश की.

बादशाह खान अस्पताल में चल रहा आरोपी का इलाज



लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी पर पलटवार करते हुए गोली चला दी जो गोली आरोपी के पांव में लगी फिलहाल आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके से दोबारा गिरफ्तार कर लिया. जिससे फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

हथियार कहां से लाया, आरोपी से हो रही पूछताछ

आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह उन हथियारों को कहां से लेकर आया था. पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी लड़की को पिछले लगभग 2 साल से परेशान कर रहा था और पिछले कुछ महीनो में ही उसने एक नहीं बल्कि 8 सिम ली थी.

अलग-अलग नंबरों से फोन कर लड़की को कर रहा था परेशान

अलग-अलग नंबरों से वह लड़की को बार-बार परेशान कर रहा था. जिसने बीते 3 तारीख को लड़की को गोली मार दी थी. एसीपी अमर वरुण दहिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

