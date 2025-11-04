विज्ञापन
इंतजार किया और लड़की के पास आते ही मार दी गोली... फरीदाबाद में सिरफिरे लड़के का वीडियो डराने वाला

पुलिस ने आरोपी की पहचान जतिन मंगल के रूप में की है. पुलिस का कहना है कि लड़के ने सामने आकर फायर किया और फिर भाग गया.

इंतजार किया और लड़की के पास आते ही मार दी गोली... फरीदाबाद में सिरफिरे लड़के का वीडियो डराने वाला
  • हरियाणा के बल्लभगढ़ में 19 वर्षीय युवक ने कोचिंग से लौट रही छात्रा को गोली मार दी
  • घटना श्याम कॉलोनी में हुई, जहां आरोपी लड़का पहले से लड़की का इंतजार कर रहा था
  • आरोपी ने लड़की पर दो राउंड फायरिंग की और घटना के बाद मौके से फरार हो गया
फरीदाबाद:

हरियाणा के फरीदाबाद में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बल्लभगढ़ में लाइब्रेरी से लौट रही छात्रा को 19 साल के सिरफिरे लड़के ने गोली मार दी. सोमवार शाम को बल्लभगढ़ की श्याम कालोनी में लड़की को गोली मारने का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है. लड़की जब कोचिंग क्लास से घर लौट रही थी, तब इस घटना को उसने अंजाम दिया. लड़का पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था. पुलिस का कहना है कि लड़के ने सामने आकर फायर किया और फिर भाग गया. उसने दो राउंड गोली चलाई और हैरान लड़की खुद का बचाव करते दिखी. लड़की को हास्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने आरोपी की पहचान जतिन मंगल के रूप में की है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी लड़की को पहले से जानता था और संभवतः एकतरफा लगाव के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

घटना के सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती की सहेलियां भी थी लेकिन वो उससे थोड़ा आगे चल रही थी.युवती की उम्र लगभग 17 वर्ष बताई जा रही है और वो 12वीं कक्षा में एक निजी स्कूल में पढ़ती है. वो रोजाना इसी रास्ते से पढ़ाई करने के लिए सौ फुट रोड स्थित लाइब्रेरी जाती थी.

