कश्मीर से फरीदाबाद और दिल्ली से सूरत- सोमवार को एक साथ चार शहरों में दहशत के निशान

राजधानी दिल्ली में हुए इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी. यह विस्फोट ऐसे समय में हुआ है. जब सोमवार की सुबह ही फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर में करीब तीन हजार किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि यह विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है.

नई दिल्ली:

सोमवार का दिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौतीपूर्ण दिन साबित हुआ. दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास शाम को हुए भीषण कार धमाके ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया. लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब एक Hyundai i20 कार में हुए ज़ोरदार विस्फोट की आधिकारिक रिपोर्टों के मुताबिक, इस घटना में आठ लोगों की मौत हुई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. विस्फोट की प्रकृति और घटनास्थल पर मिले साक्ष्य एक सुनियोजित IED हमले की ओर इशारा कर रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया है और जांच की निगरानी कर रहे हैं.

फरीदाबाद में बरामद हुआ था विस्फोटक का बड़ा जखीरा

सोमवार की शुरुआत इसी खबर से हुई. इसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएस) संगठनों के एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए दो चिकित्सकों के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किए. फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए इस अभियान में आईईडी बनाने की 2,900 किलोग्राम सामग्री के अलावा अन्य हथियार और गोला-बारूद बरामद किए.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग, गंदेरबल और शोपियां जिलों में कई जगहों पर छापे मारे. फिर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर सहारनपुर में भी छापे मारे. इसमें आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हथियार, गोला-बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद हुई है. बरामद चीजों में कारतूस के साथ एक चीनी स्टार पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, एके 56 राइफल, एके क्रिंकोव राइफल के अलावा विस्फोटक, रसायन, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरी, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर और धातु की चादरों समेत आईईडी बनाने की 2,900 किलोग्राम सामग्री शामिल है.

गुजरात में पानी में जहर मिलाने की साजिश

गुजरात पुलिस ने सोमवार को ही इस्लामिक स्टेट के एक ऐसे हमले को नाकाम किया जिसमें देश में कई जगहों पर पानी में जहर मिलाने की कोशिश की बात सामने आई है. गुजरात पुलिस ने बताया कि इस्लामिक स्टेट पानी में जहर मिलाने में राइसिन का इस्तेमाल कर रहा था. राइसिन अरंडी के बीज से निकलने वाला जहरीला पदार्थ है. यह एक शक्तिशाली विषैला पदार्थ है जिसे जैविक आतंकवाद के एजेंट के रूप में कैटेगरी 'बी' में रखा गया है.

गुजरात पुलिस ने इस संबंध में गुजरात में नौकरी कर रहे एक एमबीबीएस डॉक्टर डॉ. मोहिउद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया है. सैयद गुजरात में नौकरी रहे थे. उन्होंने पहले चीन में पढ़ाई भी की है. गुजरात पुलिस का कहना है कि सैयद, यूपी के मोहम्मद सुहेल और आजाद सुलेमान सैफी के साथ मिलकर राइसिन को पानी में जहर के रूप में मिलाने की योजना बना रहा था. यह भी बताया गया है कि उन्होंने लखनऊ और दिल्ली के मंदिरों के प्रसाद में भी जहर मिलाने की योजना बनाई थी. हालांकि ये दहशतगर्द अपनी नापाक योजनाओं में सफल नहीं हो सके.

लाल किला के पास कार में ब्लास्ट
फिर शाम करीब 7 बजे दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 से सटी पार्किंग में कार धमाके की खबर आई. इसमें छह कारों, दो ई-रिक्शा और एक ऑटो क्षतिग्रस्त हो गए. धमाके के बाद वहां अफरातफरी मच गई. इसमें आठ लोगों की मौत हो गई वहीं कई अन्य घायल हो गए. एनआईए, यूपीएटीएस, एनएसजी, एफएसएल के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संयुक्त रूप से इस कार ब्लास्ट के जांच में लगी है.
 

