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पश्चिम बंगाल-असम-तमिलनाडु-केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों का EC ने किया ऐलान

Assembly Election 2026 Date Announcement: चुनाव आयोग ने बताया कि पांच राज्य विधानसभाओं के 824 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता मतदान के पात्र हैं. उन्होंने बताया कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2.19 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान होगा.

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पश्चिम बंगाल-असम-तमिलनाडु-केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों का EC ने किया ऐलान
Election Commision Poll Date Announcement: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार.
  • चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित की हैं.
  • पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे जबकि तमिलनाडु में 23 को मतदान होगा
  • केरल, असम और पुडुचेरी में एक चरण में नौ अप्रैल को मतदान संपन्न होगा तथा मतगणना चार मई को होगी
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Election 2026 Date Announcement: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. सिर्फ पश्चिम बंगाल में मदतान दो चरणों में होगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा. तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा. केरल, असम और पुडुचेरी के लिए नौ अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा. उन्होंने बताया कि चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना चार मई को होगी.

ग्राफ के जरिए जानिए सभी पांच चुनावी राज्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी.. 

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6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा

असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ कई राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे. गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और नागालैंड की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया. गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा. वहीं महाराष्ट्र और गुजरात की तीन सीटों पर 23 अप्रैल को उपचुनाव का मतदान होगा. इसमें बारामती सीट पर भी उपचुनाव होगा, जहां से पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार विधायक थे.

हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत अपलोड होगा

चुनाव आयोग ने बताया कि पांच राज्य विधानसभाओं के 824 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता मतदान के पात्र हैं. उन्होंने बताया कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2.19 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जहां 25 लाख चुनाव अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे. असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसत संख्या 750-900 है. कुमार ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अच्छा काम करने के लिए बीएलओ को बधाई भी दी. उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर तैनात पीठासीन अधिकारी हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत अपलोड करेंगे और चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद मतदान के आंकड़े अपलोड किए जाएंगे.

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