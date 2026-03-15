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Assam Election Date Announcement: असम विधानसभा चुनाव की 9 अप्रैल को वोटिंग, 4 मई को आएंगे नतीजे

Election Commission Assam Poll Date Announcement: असम विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान थोड़ी देर में होगा. चुनाव आयोग 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावों का ऐलान करेगा. पिछली बार असम में तीन चरणों में चुनाव हुए थे.

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Assam Election 2026 Date:असम विधानसभा चुनाव-2026 में कब वोटिंग होगी, इसका ऐलान थोड़ी देर में होने वाला है. चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान करेगा. बिहू के त्योहार और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए असम में चुनाव दो या ज्यादा फेज में कराए जा सकते हैं.

असम विधानसभा चुनाव 2021 एक नजर में
2021 के चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी. चुनाव के बाद बीजेपी ने सर्वानंद सोनोवाल की जगह हिमंत बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री बनाया था. 

  • कुल सीटें: 126
  • जादुई आंकड़ा: 64
  • नतीजे: बीजेपी ने 60 सीटें जीती थीं, जबकि उसकी सहयोगी एजीपी (AGP) को 9 और यूपीपीएल (UPPL) को 6 सीटें मिली थीं. कांग्रेस ने 29 सीटें और एआईयूडीएफ (AIUDF) ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी.
  • वोट शेयर: एनडीए (NDA) गठबंधन को करीब 44% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस नीत 'महाजोत' को लगभग 43% वोट मिले थे.
  • चरण: पिछली बार चुनाव 3 चरणों (27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल) में संपन्न हुए थे.

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान LIVE UPDATE

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