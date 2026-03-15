Tamil Nadu Election 2026 Schedule Anouncement: तमिलनाडु चुनाव के महासंग्राम का थोड़ी देर में ऐलान, ECI करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Tamil Nadu Election 2026 Date: चुनाव आयोग थोड़ी देर में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है. दक्षिण भारत के इस सबसे महत्वपूर्ण राज्य में सत्ता की चाबी किसके पास होगी, इसका फैसला करने वाली तारीखें बस कुछ ही मिनटों में सामने होंगी.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 पर एक नजर
2021 का चुनाव तमिलनाडु के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि यह राज्य के दो दिग्गज नेताओं जयललिता और करुणानिधि के बिना पहला विधानसभा चुनाव था.
- कुल सीटें: 234
- बहुमत का आंकड़ा: 118
- नतीजे: एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले DMK गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की थी.
- DMK: 133 सीटें
- AIADMK: 66 सीटें
- कांग्रेस: 18 सीटें
- PMK: 5 सीटें
- BJP: 4 सीटें
- वोट शेयर: DMK को लगभग 37.7% और AIADMK को 33.3% वोट मिले थे.
- चरण: 2021 में तमिलनाडु में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान हुआ था.
पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान LIVE UPDATE
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