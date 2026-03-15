Election Commision Poll Date Announcement LIVE: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु समेत 5 राज्‍यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है. आज 15 मार्च, रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस है. आयोग शाम 4 बजे नई दिल्‍ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करेगा, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा. जिन 5 राज्‍यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है, उनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु के अलावा केरल और पुडुचेरी शामिल हैं. इनमें से 4 राज्‍यों में विधानसभा का कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जून में कार्यकाल पूरा होगा. बताया जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में या उससे पहले चुनाव कराए जा सकते हैं.

इस लाइव ब्‍लॉग में आपको चुनाव आयोग की मीटिंग, प्रेस कॉन्‍फ्रेंस और पांचों राज्‍यों के चुनाव की तारीखों से जुड़ी हर बड़े अपडेट्स मिलेंगे. | LIVE Updates: Election 2026 Date Announcement | West Bengal, Tamil Nadu, Keralam, Assam, Puducherry Assembly Poll Schedule