विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी E-Arrival कार्ड फेसिलिटी, जानें किसको मिलेगा क्या फायदा

दिल्ली एयरपोर्ट पर ये सुविधा शुरू होने से यात्री अपनी जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से पहले से भर सकेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी E-Arrival कार्ड फेसिलिटी, जानें किसको मिलेगा क्या फायदा
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर एक अक्टूबर से विदेशी यात्रियों के लिए E-Arrival कार्ड की सुविधा लागू
  • E-Arrival कार्ड की सुविधा मिलने से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, जिससे समय की बचत होगी
  • इस डिजिटल सेवा से लंबी कतारों से राहत मिलेगी, इसके अलावा और भी फायदे होंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1 अक्टूबर से विदेशी यात्रियों के लिए E-Arrival कार्ड की सुविधा शुरू की जा रही है. ये सेवा शुरू होने से विदेशियों को बड़ी राहत मिलेगी. जानकारी के मुताबिक इस नई व्यवस्था के तहत अब विदेशी यात्रियों को एयरपोर्ट पर कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. वे अपनी जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से पहले से भर सकेंगे.

E-Arrival कार्ड से मिलेंगे क्या लाभ

इस डिजिटल सुविधा से यात्रियों को कई फायदे होंगे. जैसे कि समय की बचत होगी. वहीं लंबी कतारों से राहत मिलेगी. साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. आपको बता दें कि यह सुविधा पहले से ही थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को मिल रही है. अब भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसका यात्रियों को काफी लाभ होगा.

दिल्ली एयरपोर्ट पर मिल रही ये सुविधाएं

इससे पहले जून 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट पर Fast Track Immigration - Trusted Traveler Programme (FTI-TTP) शुरू किया गया था, जो भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों को तेज़ और आसान इमिग्रेशन अनुभव देता है. अब FTI-TTP और E-Arrival कार्ड दोनों मिलकर भारत सरकार की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

यात्रियों का ट्रेवल एक्सपीरियंस होगा बेहतर

यात्री अपनी जानकारी आगमन से 3 दिन पहले तक ऑनलाइन भर सकते हैं. यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को आसान, तेज़ और पेपरलेस अनुभव देना है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Airport E-Arrival Facility, E-Arrival On Delhi Airport, E-Arrival Card
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com