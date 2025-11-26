Vitamin D: धूप लेने का सही समय क्या है? धूप में विटामिन डी कब खुलता है, स्टडी से जानिए

Vitamin D: हेल्दी और फिट शरीर के लिए विटामिन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं. ऐसे ही विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और धूप इसका सबसे अच्छा स्रोत है. दरअसल, धूप वास्तव में शरीर के लिए विटामिन डी बनाने का सबसे नेचुरल तरीका है, "सनशाइन विटामिन" जो शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस अवशोषित करने, हड्डियों को मजबूत रखने, मांसपेशियों के कामकाज में मदद करने, इम्यूनिटी बूस्ट करने और मूड को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूप में विटामिन डी बनाने का सबसे अच्छा समय क्या है? धूप में कितनी देर बैठना चाहिए? धूप लेने का सही समय क्या है? धूप में विटामिन डी कब खुलता है?

विटामिन डी के लिए धूप का सही समय

विटामिन डी बनाने के लिए धूप का सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, क्योंकि इस दौरान विटामिन डी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी UVB किरणें मौजूद होती हैं. इस समय सूर्य की किरणें सबसे अधिक प्रभावी होती हैं और हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती हैं. अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के मुताबिक, कई लोगों के लिए सप्ताह में कई बार चेहरे, बांहों, हाथों या पैरों पर लगभग 5-30 मिनट तक धूप में रहना पर्याप्त हो सकता है. 2025 की स्टडी के मुताबिक, जो व्यक्ति दोपहर में कम से कम 30 मिनट तक धूप में रहते हैं, उनमें विटामिन डी की स्थिति काफी बेहतर होती है.

विटामिन डी बनाने के लिए आपको 5-30 मिनट तक धूप में रहना चाहिए, लेकिन यह समय आपकी त्वचा के रंग, स्थान, मौसम और अन्य कारकों पर निर्भर करता है. गोरी त्वचा वाले लोगों को 10-15 मिनट और सांवली त्वचा वाले लोगों को 25-30 मिनट धूप में रहना चाहिए. गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को अधिक समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेलेनिन यूवीबी किरणों के प्रवेश को कम करता है, जबकि वृद्ध वयस्कों में विटामिन डी का निर्माण कम कुशलता से होता है और उन्हें अधिक समय तक धूप में रहने या सही आहार की आवश्यकता हो सकती है.

हड्डियां मजबूत- विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है.

मांसपेशियां मजबूत- विटामिन डी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है.

इम्यून सिस्टम मजबूत- विटामिन डी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है.

मूड बेहतर- विटामिन डी मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है.

