ट्रांसफर करो, वरना आत्महत्या कर लूंगा... जब सरकारी कर्मचारी चढ़ गया बस स्टैंड पर

- महाबलेश्वर डिपो में फिटर/मैकेनिक ने ट्रांसफर के लिए आवेदन के बाद बस स्टैंड पर आत्महत्या की धमकी दी.
- भारी बारिश के बीच संकपाल के प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और वीडियो बनाते रहे.
- साथी कर्मचारियों और परिवार के समझाने पर अशोक संकपाल एक-डेढ़ घंटे बाद बस स्टैंड से नीचे उतरे.
सतारा ज़िले के महाबलेश्वर में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाला एक कर्मचारी बस स्टैंड पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा. ये कर्मचारी महाबलेश्वर डिपो में फ़िटर/मैकेनिक के तौर पर काम करने वाला अशोक संकपाल बताया जा रहा है. बस स्टैंड पर चढ़कर अचानक हुए इस तरह के प्रदर्शन को देखकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई. एक-दो घंटे तक हंगामा चलता रहाय फिर साथी कर्मचारियों और परिजनों के समझाने पर संकपाल नीचे उतरे.
इस बीच सबसे बड़ी बात ये रही कि लोग इस शख्स की बेबसी को देखने के लिए भारी बारिश के बीच इकट्ठा हो गए. उसके उतरने तक लोग वहीं खड़े रहे और मामले को समझने की कोशिश करते रहे. कई लोगों ने तेज बारिश के बीच चल रहे इस हंगामे की वीडियो भी बनाई.
अशोक संकपाल का इस तरह का प्रदर्शन बताता है कि लोग कितने तनाव में हैं और जान देने तक के लिए भी तैयार हैं. वो तो अधिकारियों ने तत्काल अशोक संकपाल के परिवार वालों को बुला लिया, जिनके समझाने पर कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, वरना अगर अधिकारियों ने देर की होती तो कर्मचारी कूद भी सकता था.
|हेल्पलाइन
|वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ
|9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
|TISS iCall
|022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
|(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाएं)
