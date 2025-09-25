विज्ञापन
विशेष लिंक

ट्रांसफर करो, वरना आत्महत्या कर लूंगा... जब सरकारी कर्मचारी चढ़ गया बस स्टैंड पर

इंसान किसी बात को इतना दिल पर ले लेता है कि अगर उस समय उससे धैर्य से बात न की जाए तो वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है. ऐसा ही एक मामला सतारा से आया है.

Read Time: 2 mins
Share
ट्रांसफर करो, वरना आत्महत्या कर लूंगा... जब सरकारी कर्मचारी चढ़ गया बस स्टैंड पर
  • महाबलेश्वर डिपो में फिटर/मैकेनिक ने ट्रांसफर के लिए आवेदन के बाद बस स्टैंड पर आत्महत्या की धमकी दी.
  • भारी बारिश के बीच संकपाल के प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और वीडियो बनाते रहे.
  • साथी कर्मचारियों और परिवार के समझाने पर अशोक संकपाल एक-डेढ़ घंटे बाद बस स्टैंड से नीचे उतरे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

सतारा ज़िले के महाबलेश्वर में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाला एक कर्मचारी बस स्टैंड पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा.  ये कर्मचारी महाबलेश्वर डिपो में फ़िटर/मैकेनिक के तौर पर काम करने वाला अशोक संकपाल बताया जा रहा है.  बस स्टैंड पर चढ़कर अचानक हुए इस तरह के प्रदर्शन को देखकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई. एक-दो घंटे तक हंगामा चलता रहाय फिर साथी कर्मचारियों और परिजनों के समझाने पर संकपाल नीचे उतरे.

Latest and Breaking News on NDTV

इस बीच सबसे बड़ी बात ये रही कि लोग इस शख्स की बेबसी को देखने के लिए भारी बारिश के बीच इकट्ठा हो गए. उसके उतरने तक लोग वहीं खड़े रहे और मामले को समझने की कोशिश करते रहे. कई लोगों ने तेज बारिश के बीच चल रहे इस हंगामे की वीडियो भी बनाई.

Latest and Breaking News on NDTV

अशोक संकपाल का इस तरह का प्रदर्शन बताता है कि लोग कितने तनाव में हैं और जान देने तक के लिए भी तैयार हैं. वो तो अधिकारियों ने तत्काल अशोक संकपाल के परिवार वालों को बुला लिया, जिनके समझाने पर कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, वरना अगर अधिकारियों ने देर की होती तो कर्मचारी कूद भी सकता था. 

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Satara Suicide, Satara Government Employess Suicide, Government Employess Suicide Threat, Employess Suicide Threat For Transfer, Do Transfer Or Will Do Suicide
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com