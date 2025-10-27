महाराष्‍ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्‍टर की मौत मामला लगातार उलझता जा रहा है. सतारा के फलटण में एक महिला डॉक्टर के सुसाइड केस रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाने के गंभीर आरोप को फलटण की एक शादीशुदा लड़की की मौत ने और गहरा दिया है. लड़की की मां ने दावा किया है कि उनकी बेटी ने आत्‍महत्‍या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्‍या की गई है.

पुलिस के मुताबिक, फलटण की दीपाली अजिंक्य निंबालकर ने 17 अगस्त 2025 को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था. हालांकि उसके माता-पिता अब पुलिस के दावों पर संदेह जता रहे हैं. माता-पिता का आरोप है कि उनकी बेटी दीपाली ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था. मृत महिला डॉक्टर ने ही दीपाली की रिपोर्ट पर कथित रूप से साइन किया था.

दोनों मामलों को लेकर पूछे जा रहे सवाल

अब इस मामले को लेकर सवाल किया जा रहा है कि क्या इन दोनों मौतों के बीच कोई कनेक्शन है. दीपाली के परिवार का आरोप है कि पूर्व भाजपा सांसद ने ही महिला डॉक्‍टर पर रिपोर्ट बदलने का दबाव डाला होगा.

इस मामले में दीपाली के रिश्तेदारों ने मामले की जांच की मांग को लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को जानकारी दी और उनसे मिलने की भी कोशिश की.

ससुरालवालों पर प्रताड़ना का आरोप

बता दें कि दीपाली की मां ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी दीपाली का विवाह सेना से जुड़े एक अधिकारी (अजिंक्य हणमंत निंबालकर) से हुआ था. उनके मुताबिक, शादी के बाद पति और उनके ससुरालवालों ने दीपाली को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. पुलिस ने दावा किया है कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर दीपाली ने 19 अगस्‍त को अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. उन्‍होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने आत्‍महत्‍या नहीं की बल्कि उसकी हत्‍या की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत के बाद पुलिस ने उन्हें पांच दिनों तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी थी.

उन्‍होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि उनकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन करने वाली फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या की महिला डॉक्‍टर ने लेड़ी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड लेटर में आरोप लगाया है कि उनसे जबरन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन करने के लिए दबाव बनाया जाता था तो उनका शक और पक्का हो गया.

फंदे से लटका मिला महिला डॉक्‍टर का शव

डॉक्‍टर महिला की सुसाइड का मामला सतारा जिले के फलटण इलाके का है. यहां सरकारी अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर का शव गुरुवार रात एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला. मौके से मिले चार पन्नों के सुसाइड नोट में डॉक्टर ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर चार बार रेप करने और मकान मालिक के बेटे प्रशांत बंकर पर मानसिक प्रताड़ना देने का गंभीर आरोप लगाया.