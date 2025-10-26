NDTV EXCLUSIVE : सतारा लेडी डॉक्टर केस में नया मोड़, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का कोई रैकेट है?

लेडी डॉक्टर केस में एक मां मीडिया के सामने आई और डॉक्टर के सुसाइड लेटर में किए दावों का समर्थन किया. उनकी बेटी की भी मौत हो चुकी है. पुलिस ने इस मौत को आत्महत्या बता दिया मगर उनका कहना था कि ये हत्या है. उनकी बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सुसाइड करने वाली लेडी डॉक्टर के ही सिग्नेचर हैं. उन्होंने अपनी बेटी के मामले की भी पुलिस से निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की. महिला ने दावा किया है की उनकी बेटी की “हत्या” को “आत्महत्या” दिखाया गया. संदिग्ध मौत से जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उसी लेडी डॉक्टर का सिग्नेचर दिखाते हुए दबाव डालकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन कराने का संदेह जताया.

महिला की बेटी के साथ हुआ क्या?

सतारा के वाई की रहने वाली भाग्यश्री मारुती पाचांगणे ने अपनी बेटी दीपाली मारुती पाचांगणे के संदिग्ध मौत मामले में उच्च स्तरीय और गहन जांच की मांग की है. भाग्यश्री पाचांगणे ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी बेटी दीपाली का विवाह सेना से जुड़े एक अधिकारी (अजिंक्य हणमंत निंबालकर) से हुआ था. उनके मुताबिक, शादी के बाद पति और उनके ससुराल वालों ने दीपाली को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. पुलिस का दावा है कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर दीपाली ने 19-08-2025 को अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. दीपाली की मां भाग्यश्री ने दावा किया है कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या हो सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत के बाद पुलिस ने उन्हें पांच दिनों तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी.

क्या PM रिपोर्ट बदलने का था दबाव?

अब जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन करने वाली फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या की लेड़ी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड लेटर में आरोप लगाया है कि उनसे जबरन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन करने के लिए दबाव बनाया जाता था तो उनका शक और पक्का हो गया. शिकायतकर्ता भाग्यश्री पाचांगणे ने यह भी कहा है कि दीपाली का पति अपने राजनीतिक और पुलिस के संपर्कों का इस्तेमाल कर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है. भाग्यश्री पाचांगणे ने अब सरकार से पूरे मामले की गहराई से जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में नया मोड़ आने से यह साफ़ है कि अब पुलिस को दोनों ही मामलों की एक साथ जांच करनी होगी.

इस केस में सवाल

क्या वाकई पीएम रिपोर्ट बदलने का दबाव ही लेडी डॉक्टर की आत्महत्या का कारण बना?

इस दबाव के पीछे क्या कारण थे?

क्या कोई बड़ा पोस्टमार्टम रैकेट इसके पीछे चल रहा है?

पुलिस सब इंस्पेक्टर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इसमें क्या रोल था?

क्या दीपाली पाचांगणे की मौत हत्या थी?

क्या दीपाली की तरह और केसों में भी ऐसा किया गया?

अभी किस दिशा में चल रही है जांच?

सूत्रों का कहना है कि लेडी डॉक्टर आत्महत्या मामले में पुलिस दबाव आरोपों की जांच पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है. पुलिस केवल “आत्महत्या” के कारण की जांच कर रही है. यानी पुलिस अभी डॉक्टर के हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में 'बलात्कार' के आरोप की जांच कर रही है. मेडिकल सर्टिफिकेट बदलने के पुलिस दबाव के आरोपों की जांच पर फिलहाल पुलिस का फोकस नहीं है. डॉक्टर ने जून 2025 में शिकायत की थी कि पुलिसकर्मी उन पर आरोपियों को 'मेडिकली फिट' प्रमाण पत्र देने का दबाव बना रहे थे. इसके विपरीत, पुलिस ने आरोप लगाया था कि लेडी डॉक्टर जानबूझकर आरोपियों को “मेडिकली अनफिट” प्रमाण पत्र देकर जांच में देरी कर रही थी. फिलहाल “दबाव” वाले पहले के आरोपों की जांच नहीं हो रही, इसलिए कि वो सीधे तौर पर आत्महत्या से संबंधित नहीं, क्यूंकि हथेली में लिखे सुसाइड नोट में “बलात्कार” की बात कही गई है. लेडी डॉक्टर ने हाथ पर लिखा था कि सब इंस्पेक्टर ने उनके साथ 4 बार रेप किया था. वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.