फ्लाइट, रिफंड, बैगेज... इंडिगो पर DGCA के सवालों की बौछार, जानें किन मुद्दों पर मांगा जवाब

यात्रियों के लिए महासंकट पैदा करने वाली इंडिगो एयरलाइंस अब खुद सवालों में घिरी है. सरकार और एविएशन रेग्युलेटर DGCA ने एयरलाइंस के कामकाज को लेकर शिकंजा कस दिया है. DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस के CEO को हाल ही में ऑपरेशन में हुई गड़बड़ियों पर पूरे डेटा के साथ अपडेट देने के लिए तलब किया है.

इंडिगो से कहा गया है कि उसे 11 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक DGCA के ऑफिस में अपने जवाब के साथ रिपोर्ट जमा करनी होगी. इस मीटिंग में CEO के साथ सभी महत्वपूर्ण विभागों के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे. इंडिगो से 6 मुद्दों पर विस्तृत जबाव मांगा गया है. इंडिगो को इन मुख्य बिंदुओं पर जानकारी देनी है

1. फ्लाइट बहाली

इंडिगो के नेटवर्क में फ्लाइट्स को सामान्य करने का क्या स्टेटस है?

जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें दोबारा कैसे बुक किया जा रहा है?

बुजुर्ग, बीमार यात्री और अकेले यात्रा करने वाले बच्चों के लिए क्या खास व्यवस्था की गई है?

फ्लाइट बहाली समय पर पूरी हो रही है या नहीं, इसकी निगरानी कैसे हो रही है?

2. पायलट, क्रू भर्ती योजना

इंडिगो से ये भी पूछा गया है कि एयरलाइंस में अभी कितने पायलट और केबिन क्रू हैं? आने वाले महीनों में कितनी भर्ती और ट्रेनिंग होगी? रोस्टर की कमी और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के नियमों से जुड़ी समस्याएं न हों, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

3. कैंसिलेशन और रिफंड

इंडिगो को ये भी जवाब देना होगा कि अब तक कितनी फ्लाइटें रद्द हुईं और कितने रिफंड दिए गए? डायरेक्ट बुकिंग और OTA (जैसे MakeMyTrip, Yatra आदि) से हुई बुकिंग के रिफंड में कितना समय लग रहा है? क्या रिफंड DGCA के नियमों के मुताबिक दिए जा रहे हैं?

4. बैगेज वापसी

डीजीसीए ने इंडिगो से पूछा है कि कितने बैग देरी से मिले या गलत जगह पर भेजे गए? बैग ट्रेस करने और वापस देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई?बैग वापस देने में औसतन कितना समय लगता है और क्या प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है?

5. यात्रियों को समय पर जानकारी

इंडिगो से यात्रा करने वालों को जानकारी देने के लिए SMS और ईमेल अलर्ट सही से काम कर रहे हैं या नहीं? देरी और कैंसिलेशन की जानकारी पहले से देने के लिए सिस्टम में क्या सुधार किए जा रहे हैं? इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि ऑपरेशन कंट्रोल, एयरपोर्ट और कस्टमर सपोर्ट के बीच तालमेल को किस तरह बेहतर बनाया गया है?

6. फ्लाइट रद्द होने पर दोबारा बुकिंग, री-रूटिंग

इंडिगो के सामने ये सवाल भी रखे गए हैं कि फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट करने की पॉलिसी क्या है? एयरलाइन के अंदर और दूसरी कंपनियों में कितने यात्रियों को रीरूट किया गया है? क्या बिना अतिरिक्त शुल्क के रीरूटिंग DGCA के नियमों के अनुसार की जा रही है? देखना ये होगा कि इंडिगो इन सवालों के क्या जवाब देती है. इसी जवाब पर आगे की कार्यवाही तय होगी.

