इंडिगो के सीईओ ने 65 हजार स्टॉफ वाली एयरलाइन के कर्मचारियों को संदेश दिया है.

बुरा दौर पीछे छूटा... 3 दिन का वाकया 20 सालों की मेहनत पर हावी नहीं हो सकता, इंडिगो के सीईओ का स्टॉफ को संदेश
IndiGo CEO Pieter Elbers
नई दिल्ली:

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सीईओ ने मुश्किलों के बीच कर्मचारियों के लिए बड़ा संदेश दिया है. सीईओ ने कहा है कि सबसे बुरा दौर बीत चुका है.इंडिगो कर्मचारियों के रूप में, हम सब एकजुट होकर खड़े रहे और एक दूसरे का अटूट समर्थन करते हुए इस कठिन समय का सामना किया. हमारे पायलटों, केबिन क्रू, एयरपोर्ट स्टाफ, ओसीसी, ग्राहक सेवा और सहयोग करने वाले सभी विभागों को इसके लिए थैंकयू. 

सीईओ ने कहा, हमने 9 दिसंबर को इंडिगो के ऑपरेशन में सामान्य स्थिति आने की जानकारी दी थी. आज हमने अपने नेटवर्क को 2200 उड़ानों तक बहाल कर दिया है. हमारी कार्यशैली और जटिलता को देखते हुए, इतने कम समय में ऐसी हालत से उबरना हमारे टीम वर्क और हमारे ऑपरेशन के सिद्धांतों की मजबूती का प्रमाण है.कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि शांत और संयमित रहे और अटकलों और अफवाहों पर ध्यान न दें. 

इंडिगो के हालिया संकट की जांच के लिए एक बाहरी एक्सपर्ट को नियुक्त किया गया है.दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बड़ी एयरलाइनों के साथ ऐसी समस्याएं आई हैं. हालांकि हर संकट अलग होता है, लेकिन दूसरों से मिले सबक हमें मजबूत करने में मदद करेंगे.इस कठिन चुनौती के दौरान आपके सामने आई समस्याओं और प्रतिक्रिया समझने के लिए हम पूरे नेटवर्क से संवाद करेंगे, ताकि हम और मजबूत होकर उभरें.  इन तीन दिनों (3-5 दिसंबर 2025) से इंडिगो के पूरे करियर पर हावी न होने दें जो हमने पिछले 19 सालों में सामूहिक तौर पर हासिल किया है.

आज हम 65 हजार इंडिगो कर्मचारियों का समूह हैं. इन 19 वर्षों में 85 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने हमारे साथ उड़ान का अनुभव देखा है, इंडिगो ने लगभग दो दशकों तक देश की सेवा की है. भारत के दूरदराज कोनों को दुनिया से जोड़ा है, और सुरक्षा के मामले में इसका रिकॉर्ड बेदाग है.
 

IndiGo CEO Pieter Elbers, IndiGo Crisis
