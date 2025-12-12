विज्ञापन
फ्लाइटें रद्द होने से एयरपोर्ट पर अटके यात्रियों को ढूंढ-ढूंढकर मुआवजा देगी इंडिगो, किया ऐलान

इंडिगो ने बताया कि मुआवजे के लिए खासतौर से उन यात्रियों की पहचान की जा रही है, जिन्हें 3, 4 और 5 दिसंबर को ज्यादा परेशानी हुई थी या एयरपोर्ट पर फंसना पड़ा था.

  • इंडिगो ने बताया कि रिफंड की ज्यादातर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बाकी यात्रियों को भी जल्दी रिफंड दिया जाएगा
  • खासतौर से उन यात्रियों की पहचान की जा रही है, जिन्हें 3, 4, 5 दिसंबर को एयरपोर्ट पर फंसना पड़ा था
  • प्रवक्ता ने कहा कि इंडिगो भरोसा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और स्थिति पूरी तरह ठीक करने तक काम जारी रहेगा
इंडिगो ने हाल ही में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी पर कहा है कि स्थिति सुधारने पर लगातार काम किया जा रहा है. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक प्रयास जारी रहेंगे. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि रिफंड और मुआवजा देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. ज्यादातर रिफंड पूरे हो चुके हैं और बाकी यात्रियों को भी जल्द से जल्द रिफंड कर दिया जाएगा. 

इंडिगो ने बताया कि विशेष रूप से उन यात्रियों की पहचान की जा रही है, जिन्हें 3, 4 और 5 दिसंबर को ज्यादा परेशानी हुई थी या एयरपोर्ट पर फंसना पड़ा था. एयरलाइंस ऐसे यात्रियों से जनवरी में संपर्क करेगी और उन्हें मुआवजा देगी. कंपनी का कहना है कि इस प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और बिना झंझट के पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यात्रियों को किसी भी तरह की अतिरिक्त परेशानी से बचाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं.

इंडिगो का अनुमान है कि 500 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा उन यात्रियों को दिया जाएगा, जिनकी उड़ानें 24 घंटे के भीतर रद्द हुई थीं या जो एयरपोर्ट पर लंबे समय तक फंसे रहे थे. प्रवक्ता ने दोहराया कि इंडिगो यात्रियों का भरोसा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और स्थिति को पूरी तरह ठीक करने तक काम जारी रहेगा.

इससे पहले, एयरलाइन ने बुधवार को कहा था कि जिन यात्रियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था, उन्हें 10 हजार रुपये का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा. ये वाउचर अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी उड़ान के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे. यह मुआवजा सरकारी नियमों के तहत मिलने वाली नकद राशि के अलावा होगा. 

DGCA के नियमों के अनुसार, अगर उड़ान निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे के अंदर रद्द होती है तो यात्रियों को 5,000 से 10,000 रुपये तक नकद मुआवजा अलग से मिलेगा. यह राशि उड़ान की ब्लॉक टाइम पर निर्भर करेगी. इस तरह देखा जाए तो इंडिगो के कुछ यात्रियों को कुल 15 हजार से 20 हजार रुपये तक का कैश और वाउचर मिल सकते हैं.

