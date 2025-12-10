इंडिगो संकट के बीच सरकार ने बनाई ओवरसाइट टीम, इन बातों पर रखेगी खास नजर

इंडिगो संकट धीरे-धरे खत्म हो रहा है. हालात सामान्य होने लगे हैं. इंडिगो के सीईओ ने खुद ये बात कही है. यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उड़ानों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और यात्रियों को हुई परेशानी को देखते हुए एक ओवरसाइट टीम बनाई गई है. इस टीम में 8 सदस्य हैं. इस टीम के साथ ही दो सदस्य हर दिन इंडिगो कॉर्पोरेट ऑफिस (गुरुग्राम) में भी मौजूद रहेंगे.

टीम में ये सदस्य शामिल हैं