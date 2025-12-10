विज्ञापन
इंडिगो संकट के बीच सरकार ने बनाई ओवरसाइट टीम, इन बातों पर रखेगी खास नजर

उड़ानों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और यात्रियों को हुई परेशानी को देखते हुए एक ओवरसाइट टीम बनाई गई है. इस टीम में 8 सदस्य हैं. इस टीम के दो सदस्य हर दिन इंडिगो कॉर्पोरेट ऑफिस (गुरुग्राम) में मौजूद रहेंगे.

इंडिगो संकट पर सरकार का बड़ा कदम.
नई दिल्ली:

इंडिगो संकट धीरे-धरे खत्म हो रहा है. हालात सामान्य होने लगे हैं. इंडिगो के सीईओ ने खुद ये बात कही है. यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उड़ानों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और यात्रियों को हुई परेशानी को देखते हुए एक ओवरसाइट टीम बनाई गई है. इस टीम में 8 सदस्य हैं. इस टीम के साथ ही दो सदस्य हर दिन इंडिगो कॉर्पोरेट ऑफिस (गुरुग्राम) में भी मौजूद रहेंगे.

टीम में ये सदस्य शामिल हैं

  1. कैप्ट. विक्रम शर्मा
  2. कैप्ट. कपिल मंगलिक
  3. कैप्ट. वी.पी. सिंह
  4. कैप्ट. अपूर्वा अग्रवाल
  5. कैप्ट. स्वाति लूंबा
  6. कैप्ट. अमन सुहाग
  7. कैप्ट. नित्या जैन
  8. कैप्ट. एन. जे. सिंह

टीम के सदस्य कई बिंदुओं पर निगरानी करेंगे

इंडिगो के पास कुल कितने विमान हैं, औसतन विमान कितनी दूरी की उड़ान भर रहे हैं, कुल कितने पायलट उपलब्ध हैं. नेटवर्क का पूरा विवरण, क्रू कितने घंटे काम कर रहा है, हर महीने/दिन कितनी डेड हेडिंग ड्यूटी हो रही है, कितने क्रू ट्रेनिंग में हैं, स्प्लिट ड्यूटी की स्थिति, प्रतिदिन कितनी अनियोजित छुट्टियां (सिक, कैज़ुअल, इमरजेंसी) ली जा रही हैं, रोज कितनी फ्लाइटें और कितना क्रू उपलब्ध है, क्रू की कमी से कितने सेक्टर प्रभावित हैं, प्रति दिन और प्रति बेस कितने स्टैंडबाय क्रू उपलब्ध हैं (कॉकपिट व केबिन).

दूसरी टीम की नियुक्ति

इंडिगो ऑफिस (गुरुग्राम) में ऐशवीर सिंह और मणि भूषण नाम के दो और अधिकारी भी तैनात किए गए हैं:

ये अधिकारी इन बिंदुओं की निगरानी करेंगे

  • घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की कैंसिलेशन स्थिति.
  • यात्रियों को रिफंड की स्थिति, एयरलाइन से ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों/ट्रैवल एजेंटों से ऑन-टाइम परफॉर्मेंस.
  • यात्रियों को दिए जाने वाले मुआवज़े (नियमों के हिसाब से)
  • यात्रियों का सामान वापस लौटाने की स्थितिदोनों टीमें हर दिन शाम 6 बजे तक अपनी रिपोर्ट संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगी
Indigo Crisis, Oversight Team, IndiGo Operations, DGCA (Directorate General Of Civil Aviation), Indigo Corporate Office
