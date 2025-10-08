विज्ञापन
दिल्ली के हौज काजी में छत से कैसे गिर गईं दो दोस्त? एक की मौत, पुलिस कर रही है जांच

दिल्ली के हौज काजी इलाके में देर रात दो सहेलियां छत से गिर गईं. 21 वर्षीय सुनीता की मौके पर मौत हो गई जबकि 19 साल की त्रिप्ती उर्फ गुनगुन गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली के हौज काजी में छत से कैसे गिर गईं दो दोस्त? एक की मौत, पुलिस कर रही है जांच
  • दिल्ली के हौज काजी इलाके में दो सहेलियां छत से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हुईं, जिसमें एक की मौत हो गई
  • 21 वर्षीय सुनीता की मौके पर सिर में चोट लगने से मौत हो गई जबकि 19 वर्षीय त्रिप्ती गंभीर हालत में है
  • दोनों लड़कियां रोजाना रात के खाने के बाद छत पर टहलने जाती थीं और अचानक नीचे गिर गईं थी
नई दिल्ली:

दिल्ली के हौज काजी इलाके में मंगलवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. 2 सहेलियां अचानक तीन मंजिला मकान की छत से नीचे गिर गईं. हादसे में 21 वर्षीय सुनीता की मौत हो गई, जबकि 19 वर्षीय त्रिप्ती उर्फ गुनगुन गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है. पुलिस को रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि “दो लड़कियों ने छत से छलांग लगाई है”. हौज काजी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और देखा कि एक युवती ज़मीन पर पड़ी है. उसकी पहचान सुनीता (21), निवासी 3394 हकीम बक्का, हौज काजी चौक के रूप में हुई. उसके सिर में गहरी चोटें थीं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी.

दूसरी युवती, त्रिप्ती उर्फ गुनगुन (19), निवासी 3387 हकीम बक्का, को परिवारजन पहले ही नज़दीकी अस्पताल ले गए थे. जांच में सामने आया कि दोनों पड़ोसी थीं और रोजाना रात के खाने के बाद छत पर टहलने जाती थीं. त्रिप्ती के भाई ने बताया कि कुछ देर पहले उसने बहन को नीचे आने के लिए कहा था क्योंकि रात हो चुकी थी. लेकिन कुछ मिनट बाद अचानक तेज आवाज आई. बाहर निकलकर देखा तो सुनीता नीचे पड़ी थी और त्रिप्ती बुरी तरह घायल थी.

परिवार के एक चचेरे भाई के मुताबिक, “शायद सुनीता का पैर फिसला और त्रिप्ती उसे बचाने के चक्कर में खुद भी नीचे गिर गई.” पुलिस भी फिलहाल इसे ऊंचाई से गिरने का हादसा मान रही है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच जारी है.

सुनीता का विवाह फरवरी 2025 में हुआ था और वह पिछले कुछ महीनों से मायके में लकवे (पैरालिसिस) के इलाज के लिए रह रही थी.  अब तक किसी तरह की साजिश, उत्पीड़न या आत्महत्या का संकेत नहीं मिला है. पुलिस ने कहा कि “यह प्राथमिक रूप से एक दुखद हादसा लगता है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट और त्रिप्ती के बयान के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.”

