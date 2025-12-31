दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में कुख्यात वसीम की चाकू गोदकर हत्या, इलाके में हड़कंप

Delhi Crime News: उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना शास्त्री पार्क इलाके में देर रात एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है. 32 वर्षीय वसीम की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. मृतक वसीम के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या उसी के भतीजे ने की है. परिजनों के अनुसार आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है.

कुछ दिनों पहले हाशिम बाबा गैंग ने की थी हमले की कोशिश

बताया जा रहा है कि मारा गया वसीम वही व्यक्ति है, जिस पर कुछ दिन पहले गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हाशिम बाबा गैंग के शूटरों ने हमला करने की कोशिश की थी. उस दौरान शूटरों से हुई चूक में वसीम की जगह अस्पताल में भर्ती एक अन्य मरीज की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिससे पूरे मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था.

वसीम पर कई आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस सूत्रों के अनुसार वसीम पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वह छेनू गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इसके साथ ही वसीम थाना शास्त्री पार्क का घोषित अपराधी भी था. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि वसीम की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है.

हर एंगल से मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल थाना शास्त्री पार्क पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और परिजनों से पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.