विज्ञापन
विशेष लिंक

सिलेंडर ब्लास्ट ने उजाड़ा आशियाना... जगतपुरी अग्निकांड में बुजुर्ग दंपत्ति की दर्दनाक मौत

दमकल विभाग की टीमों और स्थानीय पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को घर के अंदर से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला. उन्हें तुरंत नजदीकी जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Read Time: 2 mins
Share
सिलेंडर ब्लास्ट ने उजाड़ा आशियाना... जगतपुरी अग्निकांड में बुजुर्ग दंपत्ति की दर्दनाक मौत

पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक मकान में भीषण आग लगने के कारण एक बुजुर्ग दंपत्ति की दुखद मृत्यु हो गई. दिल्ली अग्निशमन सेवा को दोपहर करीब 1:30 बजे जगतपुरी में आग लगने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद दो दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा करीब 50 वर्ग गज में बने एक भवन की पहली मंजिल पर एलपीजी (LPG) सिलेंडर फटने के कारण हुआ, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया.

इस अग्निकांड के दौरान घर में मौजूद 75 वर्षीय प्रेम सागर मल्होत्रा और उनकी 65 वर्षीय पत्नी आशा मल्होत्रा आग की लपटों और जहरीले धुएं के बीच फंस गए. दमकल विभाग की टीमों और स्थानीय पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को घर के अंदर से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला. उन्हें तुरंत नजदीकी जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

डॉक्टरों की प्रारंभिक जांच के अनुसार, मौत का मुख्य कारण आग के गुबार और धुएं के कारण दम घुटना माना जा रहा है. फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fire In Delhi, Fire In Jagatpuri, Delhi News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com