दिल्ली में प्रदूषण तो इन राज्यों में पड़ेगी बारिश की मार, 7 दिनों तक जमकर बरसेंगे बदरा

Rain Alert in India: दिल्ली-एनसीआर में एक ओर जहां दिवाली की धूम है, लेकिन वायु प्रदूषण से हाल बेहाल है. दिल्ली नोएडा में दशहरे पर तो बारिश देखने को मिली थी, लेकिन इस बार धुंध छाई हुई है. जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता 333 पहुंच गई है. जो हवा की बहुत खराब श्रेणी है. वहीं देश के कुछ राज्य ऐसे भी जहां अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना है. दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आज और कल भारी बारिश की संभावना है. लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी बारिश और तेज तूफानी हवाओं का मौसम है.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का असर दिखने लगा है. अभी तो दिवाली का त्योहार आया ही है और इसी के साथ प्रदूषण का असर भी दिखने लगा है. जैसे-जैसे दिल्ली-एनसीआर में ठंड का असर बढ़ रहा है. वैसे-वैसे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. सुबह-सुबह दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई लेवल 333 देखा गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

मौसम विभाग के मुताबिक 20 और 21 अक्टूबर के बीच ओडिशा में बारिश और तेज हवाओं का दौर चल सकता है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 20 से 22 और छत्तीसगढ़ में भी 22 अक्टूबर के बीच दिनभर बिजली कड़कने और हल्की बारिश होने की संभावना है. यहां आपको ये भी बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी इस दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है.

केरल से कर्नाटक तक बारिश की चेतावनी

आज और कल केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इतना ही नहीं 24 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मसौम विभाग के मुताबिक 20 से 22 अक्टूबर के बीच साउथ कर्नाटक और 23-24 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक में बारिश होने की संभावना है.

तमिलनाडु में भारी बारिश

22-24 अक्टूबर के बीच तटीय इलाकों और रायलसीमा के बीच बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और तटीय इलाकों में 22 और 23 अक्टूबर को बारिश हो सकती है. दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है. कर्नाटक और केरल तट के निकट ये प्रेशर जोन में बदल गया था. इससे समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवात सक्रिय हो गया है. यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है. अगले 36 घंटों में इसके भारी दबाव क्षेत्र में बदलने के आसार हैं.

बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र

एक ऊपरी हवा का चक्रवात दक्षिण अंडमान सागर और नजदीकी दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी बना है. यह समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय हो रहा है. इससे 24 अक्टूबर 2025 के आस पास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने के आसार हैं. 21 अक्टूबर 2025 से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है.