दिल्ली-NCR में आज रूह कंपाने वाली ठंड! 16 राज्य घने कोहरे से सावधान; इन 4 राज्यों में बारिश बढ़ाएगी टेंशन

दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार समेत पूरा देश इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली ठंड की चपेट में है. वहां कोहरा ऐसा कि एक कदम आगे कुछभी दिखाई न दे. ठंड से लोगों का बुरा हाल है. घर से बाहर निकना मुश्किल हो गया है. इस ठंड और कोहरे से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है. पिछले कई दिनों से पड़ रही कंपकंपा देने वाली ठंड और कोहरा फिलहाल जारी रहेगा. मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही आगाह कर दिया है. शनिवार, 10 जनवरी को भी ऐसी ही ठंड और कोहरे से जूझना होगा. वहीं बारिश टेंशन और बढ़ाएगी.

मौसम विभाग ने 10 जनवरी के लिए 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं उत्तर भारत और पूर्वी भारत के 29 शहरों में खतरनाक शीतलहर से हालत खराब रहेगी.

The deep depression over southwest Bay of Bengal moved nearly northwestwards with a speed of 8 kmph during past 6 hours, and lay centred at 2330 hours IST of yesterday, the 9th January, 2026 over the same region, near latitude 8.5°N and longitude 82.2°E, about 100 km… pic.twitter.com/jQuXf4XzY9 — India Meteorological Department (@Indiametdept) January 9, 2026

देश के इन 4 राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 10 जनवरी देश के 4 राज्यों के लिए मुश्किलों भरा रह सकता है. तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है. मछुआरों को पहले ही समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दे दी गई है. बारिश के बाद पारा और गिरेगा, जिससे ठंड और बढ़ेगी.

कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?

भारत मौसम विभाग ने शनिवार को बहुत घने कोहरे की आशंका जताई है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत 16 राज्यों में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं 3 राज्यों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत घने कोहरे के खतरे को देखते हुए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. सर्दी की वजह से लोग रैन बसेरों में आश्रय ले रहे हैं.

10 जनवरी को कैसा रहेगा यूपी का मौसम?

उत्तर प्रदेश में भी आसमानी आफत बरसने वाली है. कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच अब ओले रुलाएंगे. मौसम विभाग ने10 जनवरी को सुबह राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा, बिजली की कड़क और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है. अलीगढ़ और मथुरा मेें ओले गिर सकते हैं. कोहोरे की वजह से जीरो विजिविलटी रह सकती है.

बिहार, बंगाल के लोग भी कोहरे से सावधान

भारत मौसम विभाग की ताजा पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक, "उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5-7 दिनों के दौरान और मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है."

उत्तराखंड, हिमाचल समेत इन राज्यों में चलेगी शीत लहर

बहुत घने कोहरे के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार समेत 11 राज्यों में शीत लहर भी चल सकती है. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में 10-11 जनवरी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में 10 और राजस्थान में 11-14 जनवरी के दौरान शीतलहर चलने की बहुत संभावना जताई गई है.

राजस्थान-पंजाब के लोग ठंड से सावधान

जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति रहने की संभावना है.

9 जनवरी को भारतीय समयानुसार 23:30 बजे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव दर्ज किया गया. दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव पिछले 6 घंटों में लगभग 8 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा. अगले छह घंटों में इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और दबाव कमजोर पड़ने की संभावना है. इसके बाद, यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और आज, 10 जनवरी, 2026 को दोपहर के आसपास त्रिंकोमाली और जाफना के बीच उत्तरी श्रीलंका के तट को निम्न दबाव के रूप में पार करेगा.